Раскрыт размер пенсии сбежавшей за границу Аллы Пугачёвой

76‑летняя певица Алла Пугачёва живёт за границей, но ежемесячные перечисления на её российскую банковскую карту продолжаются. Часть бытовых платежей от её имени оплачивают доверенные лица. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на адвоката Сергея Романова.

«Законодательством о пенсионном обеспечении граждан не предусмотрено оснований лишения прав получения пенсионных выплат в связи с признанием иностранными агентами или совершения преступлений, а также в случае смены места жительства пенсионера, так как выезд за границу не лишает человека права на получение пенсии», — отметил юрист.

Певице полагаются дополнительные надбавки — дополнительное материальное обеспечение за ордена и Государственную премию. ДМО составляет 330% социальной пенсии (8 824 рубля), то есть в 2025 году около 29 119 рублей, но выплачивается только неработающим пенсионерам. Пугачёва получает доходы от российских стримингов, поэтому пока не подпадает под эту надбавку.

Кроме того, московским народным и заслуженным артистам положена компенсационная выплата — в 2025 году она равна 41 995 рублей в месяц. Сложив выплаты, минимальная ежемесячная пенсия артистки оценивается примерно в 67 тысяч рублей.

Кстати, Россия остаётся единственной страной, где Алла Пугачёва имеет право получать пенсионные выплаты. В Израиле платят пенсию лишь тем, кто трудится на территории страны более 10 лет, а на Кипре — лишь при отсутствии других источников.