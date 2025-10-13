От лифчика до корсета: Как мода управляла женским телом 500 лет и когда бюстгальтер стал удобным Оглавление Эволюция женского белья: что было до корсета Корсет и его развитие: эпоха страданий Бюстгальтер как альтернатива корсету: революция в женском белье Когда появилось откровенное бикини Бюстгальтеры в СССР Спортивные бра — нужны не только спортсменкам «Чудо-лифчик» девяностых с эффектом пуш-ап Умные лифчики — будущее за ними Почему в Древнем мире не загоняли в тиски женскую грудь вообще «Закрывать грудь? Зачем?» — крито-микенская цивилизация Шлейка вместо бюстгальтера — Древняя Греция Как на Сицилии нашли фреску с девушками в бикини День без бюстгальтера каждый год празднуют 13 октября. Это молодая памятная дата, но с сильным посылом: женщины стараются отказываться от лифчиков, чтобы напомнить общественности о проблеме рака груди. Life.ru рассказывает историю бюстгальтеров — от давления к свободе. 13 октября, 14:30 Сегодня, 13 октября, проходит Международный день без бюстгальтера. Обложка © Wikipedia, © Wikipedia / Carole Raddato, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / welovemarilyn

Впервые День без бюстгальтера прошёл в 2011 году. Канадский пластический хирург Митчелл Браун провёл мероприятие в двух больницах Торонто 19 октября 2011-го. Он хотел рассказать женщинам, что после операции грудь можно восстановить. Правда, мероприятие называлось Bra Day, что в переводе на русский звучит «День лифчика». Параллельно с этим летом того же года была создана страница Дня без лифчика в социальных сетях.

Эволюция женского белья: что было до корсета

Бюстгальтер и лифчик — в чём разница? Главное, что оба не похожи на корсет. Фото © Wikipedia

Бюстгальтер и его история — обширная тема. Пока сосредоточимся на Европе прошлого. Высокое Средневековье подарило нам не только легенды о рыцарях, но и бандаж — пояс для поддержки груди, что стал одним из предков корсета. А в позднем Средневековье придумали отрезной лиф со шнуровкой и пуговицами. Он немного увеличивал грудь, но был ненавидим ханжами своего времени, потому что показывал женскую фигуру. Странно, но мужчинам отрезной лиф тоже понравился, и к XVI веку джентльмены с удовольствием его носили.

Корсет и его развитие: эпоха страданий

Корсет Нового времени — это испытание на прочность. Неудивительно, что его потеснили лифчики. Фото © «Шедеврум»

Отрезной лиф и бандаж XIII века нужно было просто соединить, чтобы получился настоящий корсет. Именно это произошло в Бургундии в XIV веке. Правда, тамошние мастера добавили в рецепт немного пыток. Их корсет больше напоминал рыцарскую кирасу, но с дырочками по всей плоскости — чтобы тело дышало. Он был железный и утягивал талию до 25 сантиметров, создавая модную на то время фигуру «песочные часы». Уже в XV веке Изабелла и Фердинанд окончательно отвоевали Испанию у арабов и почему-то популяризировали бургундский пыточный корсет среди своих сограждан.

Корсеты порой делали из железа, стали или свинца. Екатерина Медичи сузила такими талию до 33 см. Фото © Wikipedia / York Museums Trust Staff

Об испанской инквизиции так или иначе слышали все, но представить себе, что посреди этого тоталитарного ада женщин ещё и заставляли носить железные утяжки для 25-сантиметровой талии... Жутко! Вскоре началась эпоха Великих географических открытий, и на помощь женщинам пришли... киты! Поскольку чуть более мягкие «кирасы» стали делать именно из китового уса, в XVII веке. У женщин от них всё ещё менялось положение внутренних органов, они всё ещё падали в обморок, но наши большие морские братья полегли не напрасно: скоро начался век увядания корсета.

Переходим к корсетам XVIII и XIX веков. Их суть, как и технология производства, поменялись несильно. Это всё ещё своеобразная «удавка для живота», которую делают из мягкого материала, используя в качестве остова дерево, китовый ус или всё тот же металл. Но именно в эти два века врачи наконец-то начали обращать внимание на вред данного предмета гардероба. Корсет вызывал проблемы с дыханием и пищеварением, мешал деторождению, изменял расстановку внутренних органов и вызывал обмороки. С этим надо было что-то делать.

Бюстгальтер как альтернатива корсету: революция в женском белье

Бюстгальтер придумали в XIX веке. Тогда мало кто задумывался, как лучше — в лифчике или без лифчика? Вот чертёж белья от Эрмини Кадоль. Фото © Wikipedia

К концу XIX века стала популярной немецкая школа женской гигиены, а информация о вреде корсетов проникла во все слои общества. Нужна была альтернатива, и французская изобретательница Эрмини Кадоль представила первый в мире бюстгальтер на Всемирной выставке в Париже 27 июня 1889 года. По своей сути это был «антикорсет», так как поддержка веса груди осуществлялась в этой конструкции за счёт плечевых мышц. В 1903 году врач Гош Саро разработала медицинский бюстгальтер. А подданная Российской империи Ида Розенталь разработала ту модельную линейку бюстгальтеров, которую мы знаем сейчас: стандартизированные размеры, мягкие вкладки в чашечки, даже специальные модели для кормящих.

Когда появилось откровенное бикини

Бикини впервые появилось почти сразу после Второй мировой. Лифчик в его составе сводил с ума военных и гражданских. Мэрилин Монро в бикини. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vintageous_classic

Если спросить у случайного человека, когда появилось бикини с его откровенными лифчиками, многие уверенно выпалят: «В 1960-х!». Это не так. Первое в мире современное бикини было продемонстрировано 5 июля 1946 года танцовщицей Мишелин Бернардини. Она танцевала в Казино де Пари в Париже, а изобретателем нового лифчика стал автомобильный инженер и дизайнер одежды Луи Реар.

Бюстгальтеры в СССР

Лифчики из СССР: иногда суровые, но чаще всего — ностальгически красивые. Фото © РИА Новости / Игорь Михалев

Если быть пристрастными, то в СССР, пожалуй, долгое время бюстгальтеров не было. То есть были, но выступали в виде отдельной части купальника. Первые лифчики современного типа появляются с конца 1950-х, поскольку тогда соответствующую директиву выпустила Екатерина Фурцева. Уже в 1960-е лифчики, хоть и дефицитные, но популярные, входят в повседневность советских женщин. В 70-е и 80-е они становятся всё лучше и лучше, а в 1991 году СССР перестаёт существовать.

Спортивные бра — нужны не только спортсменкам

Помимо чудесных лифчиков из девяностых, на наш рынок проникли также спортивные бюстгальтеры. Фото © Freepik

«Чудо-лифчик» девяностых с эффектом пуш-ап

Лифчики 1990-х — отдельная ветвь ностальгии. До создания Дня без лифчика оставалось 20 лет. Фото © Wikipedia / Mattnad

Разработка Wonderbra («Чудо-лифчика») шла с 1992 по 1994 год. Это меньше, чем разработка бюстгальтера в современном понимании, но... Среди миллениалов есть ровесники «Чудо-лифчика». Но что в нём было такого чудесного? Он соединил в себе функции бра и корсета, то есть благодаря конструкции приподнимал грудь так, как это делал корсет.

Спортивный бюстгальтер — замечательный вариант для тех, кому каким-либо образом мешает размер своей собственной груди. Лифчик для занятий спортом специально разработан, чтобы правильно распределять вес женских вторичных половых признаков. Так они не мешают метать диск, прыгать с шестом или принимать участие в боях без правил. Особую популярность такие стали приобретать в 2000-х и 2010-х, потому что женщины любят, когда им удобно.

Умные лифчики — будущее за ними

Умные лифчики — это совершенно новая ступень в эволюции женского белья. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / theledhat

Иногда футболисты носят похожие на лифчики умные жилеты, которые отслеживают по GPS-трекеру положение игрока на поле, его пульс, давление, уровень кислорода в крови и многое другое. Самое крутое — есть и женские бюстгальтеры с такими же характеристиками! Лифчик с оповещением о нападении, лифчик с измерением пульса, титановый лифчик, который запоминает форму груди, массажные лифчики... Некоторые открываются только по отпечатку пальцев, иные способны диагностировать рак груди. Это наше будущее!

Почему в Древнем мире не загоняли в тиски женскую грудь вообще

В Древнем мире не было ни лифчика, ни бюстгальтера, ни корсета... Или были? Фото © Wikipedia / Кэрол Раддато, © Wikipedia

Мы начали повествование со Средневековья, но что было раньше? Если вам интересно, можем провести краткий экскурс по разным историческим вехам развития женского белья в Древнем мире. Там много интересного!

«Закрывать грудь? Зачем?» — крито-микенская цивилизация

Проблему бюстгальтеров и лифчиков на Крите решили радикально: там грудь вообще не скрывали. Фото © Wikipedia / George Groutas

Задолго до Античности и знаменитых поэм Гомера оплотом цивилизации в Европе был остров Крит. Вокруг него жили варвары, ахейцы, зато на самом острове процветала развитая и многогранная культура. Выкрашенные в красный дворцы критских царей до сих пор хранят на своих стенах фрески, изображающие повседневность того периода. Так, от крито-микенской цивилизации нам остались статуя богини со змеями и картинки, которые изображают спортивный ритуал — прыжки через быка. В нём участвуют и молодые люди, и девушки, и грудь не закрывает вообще никто.

Шлейка вместо бюстгальтера — Древняя Греция

В Древней Греции тоже ходили без лифчика, но придумали гениальную инженерную конструкцию. Фото © Wikipedia / Giovanni Dall'Orto.

Но уже во времена Классической Греции обязанности мужчин и женщин сильно разошлись. Поэтому волей-неволей пришлось закрывать грудь. И не только прикрывать — встал вопрос об её поддержке. Поэтому в Древней Греции придумали строфион. Этот прибор надевался на тунику сверху и выглядел похоже на современную женскую портупею, ну или на шлейку.

Как на Сицилии нашли фреску с девушками в бикини

Девушки в бикини появились отнюдь не в 1940-х. Самый древний лифчик в мире — это Римская империя. Фото © Wikipedia / Kenton Greening

В 1929 году на Сицилии археологи наткнулись на Виллу дель-Казале. Поместье богатого римского патриция реставрировали до 2012 года. И посреди этого процесса учёные обнаружили фреску. На ней были изображены девушки, которые занимались спортом. И все они были в одежде, которую иначе как «бикини» сейчас не назвать. Так что лифчики были ещё в Древнем Риме. А ещё там был женский спорт, ведь в классической Древней Греции прекрасному полу запрещали даже появляться на Олимпиаде.

Мы рассказали и показали вам практически всё, что можно было найти по теме лифчиков, бюстгальтеров, корсетов и других этапов эволюции женского белья. Счастливого Дня без лифчика! А если вы хотите отметить Новый год там, где тепло, и позволить себе надеть древнеримское бикини, скорее читайте материал Life.ru о продуктах.

Авторы Анна Волкова