«Можно есть после 18:00»: Певица Ирина Ортман раскрыла, как сбросила 5 кг за две недели

Певице Ирине Ортман исполнилось 47 лет, однако внешне артистка выглядит моложе своих лет. В беседе с Леди Mail знаменитость поделилась своими методами сохранения молодости и стройности.

С юных лет Ирина придерживается активного образа жизни: с семилетнего возраста она занималась бегом на дистанции 2-3 км с отцом и практиковала обливание прохладной водой для закаливания. В настоящее время певица делает выбор в пользу динамичной ходьбы, силовых упражнений и йоги, которая помогает ей обрести внутреннюю гармонию.

Важную роль в поддержании физической формы играет диета, разработанная Алексеем Ковальковым. Утром певица употребляет молочный коктейль, обогащённый бифидобактериями, и перекусывает кедровыми орехами. В течение дня она потребляет пять порций фруктов, исключая зелёные яблоки, и отруби в неограниченном количестве, а вечером наслаждается большим количеством греческого салата.

«Эта диета очень подкупила меня тем, что позволяет есть после 18.00, что обычно при похудении строго запрещено», — поделилась певица.

Ортман добавила, что ранее она активно прибегала к этой диете, когда ей требовалось быстро избавиться от лишнего веса — до 5 кг за две недели. Сейчас она использует диету реже, поскольку научилась поддерживать идеальный вес без жёстких ограничений в питании.

