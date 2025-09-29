«Есть две вещи»: Алёна Свиридова раскрыла главные секреты стройности

Исполнительница хита «Розовый фламинго» Алёна Свиридова присоединилась к составу жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1». Накануне премьеры певица в беседе с Леди Mail рассказала, в чём заключается секрет её привлекательности.

«По части внешнего вида я очень скучная, потому что, честно говоря, не прилагаю никаких усилий для его поддержания. Я считаю, что есть две вещи, которые определяют то, как ты выглядишь: это твоё физическое здоровье и твоё ментальное здоровье. И насколько ты открыт миру, насколько радуешься жизни, то настолько и выглядишь, всё это отражается на лице», — делится Свиридова.

Что касается пищевых привычек, артистка призналась, что в целом не является любительницей вредной еды. Единственным исключением, которое она позволяет себе крайне редко и с чувством вины, она назвала кукурузные чипсы начос.

