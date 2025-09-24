Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 12:56

«Можно всё»: Чемпионка мира по гимнастике Стубайло раскрыла секрет стройной фигуры

Чемпионка мира Анжелика Стубайло призналась, что не сидит на диетах ради фигуры

Анжелика Стубайло. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / angelikastubailo

Анжелика Стубайло. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / angelikastubailo

Спорт является неотъемлемой частью жизни ведущей ТНТ Анжелики Стубайло, он позволяет бывшей гимнастке всегда оставаться в идеальной форме. Как рассказала двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике, она поддерживает тонус регулярными тренировками, занимается дома или в зале, отдавая предпочтение боксу, пилатесу и планируя освоить большой теннис.

Чем завтракали Гурченко, Орлова, Варлей: секреты невероятной стройности и красоты актрис СССР
Чем завтракали Гурченко, Орлова, Варлей: секреты невероятной стройности и красоты актрис СССР

Даже в выходные дни телеведущая не делает перерывов в физической активности, совмещая занятия спортом с прогулками по Москве и встречами с близкими. При этом Стубайло не придерживается строгих ограничений в питании, считая важным баланс между активностью и удовольствием от жизни.

«На диетах никогда не сидела, разгрузочные дни получаются сами собой. Иногда из-за графика ем всего раз в день. Но главный мой принцип — можно есть всё, что захочу, но понемногу», — отметила собеседница Леди Mail.

Посадка, ткань, фасон: Женщинам plus-size дали советы по выбору джинсов
Посадка, ткань, фасон: Женщинам plus-size дали советы по выбору джинсов

Ранее певица Лариса Долина раскрыла дешёвый секрет стройности, который доступен каждому. К слову, все женщины в роду звезды склонны к полноте, но сама она научилась обходить эту особенность организма. Кроме того, солистка Reflex Ирина Нельсон поделилась секретом идеальной фигуры.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar