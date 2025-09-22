Никакой пластики: Солистка Reflex Ирина Нельсон поделилась секретом идеальной фигуры

Певица Ирина Нельсон сохраняет идеальную форму благодаря йоге и вегетарианству, полностью отказавшись от пластических операций, хотя однажды она делала уколы ботокса. Об этом солистка группы Reflex рассказала в беседе с Леди Mail.

Артистка объяснила, что йога является для неё самодостаточной практикой, охватывающей как физическое, так и духовное развитие. Она следует принципам чистоты, которые предполагают отказ от лжи, вредной пищи и поддержание порядка во всех сферах жизни.

«Я как-то пробовала уколы, ботокс. Но мне не понравилось из-за болезненности процедур и кратковременного эффекта. И я поняла, что не надо надеяться на это. Благодаря двум инструментам — йоге и вегетарианству — организм очищается, быстрее восстанавливается, требует меньше ухода», — заверила исполнительница.

Нельсон подчеркнула, что за 25 лет карьеры ни разу не отменила выступление по болезни, и требует такого же подхода от коллег. По её словам, участники коллектива понимают важность профилактики и следят за здоровьем, что позволяет избежать срывов концертов.