Ивлеева похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе с мужем в Северной Осетии

Блогерша Анастасия Ивлеева показала в соцсети совместные фотографии с мужем Филиппом Бегаком, хотя ранее не часто делилась семейными снимками. Пара побывала на отдыхе в Северной Осетии, уединённо проведя время вдали от цивилизации.

Ивлеева с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastyaivleeva

Ивлеева похвасталась не только семейной идиллией, но и своей фигурой. Она снялась на руках у возлюбленного в красном купальнике под брызгами водопада. Также пара прогулялась по горам и устроила себе фермерский туризм. Впрочем, некоторые поклонники сочли, что Ивлеева до сих пор переживает из-за череды скандалов после «голой вечеринки». Фанаты заметили, что Настя выглядит скорее истощённой, чем стройной и худой, и пожелали ей почаще выезжать в такие красивые места, ведь природа дарит энергию, силы и открывает перед человеком новые возможности.

Ивлеева познакомилась с телеведущим Бегаком в рамках съёмок телепроекта «Правила жизни», который он вёл. Свадьба состоялась 28 мая 2025 года в Санкт-Петербурге. Для обоих это не первый брак. У Бегака есть дочь от предыдущих отношений.