14 сентября, 11:05

Муж Насти Ивлеевой отсудил у мамы наследство умершего брата

Муж Насти Ивлеевой Филипп Бегак отсудил у матери наследство покойного брата

Настя Ивлеева с мужем Филиппом. Обложка © Telegram / Настя Ивлеева

Супруг известной российской блогерши Анастасии Ивлеевой, Филипп Бегак, через суд установил право собственности на наследство своего покойного брата, отсудив его у собственной матери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные судебные акты.

Согласно материалам гражданского дела, Бегак обратился в суд с исковым заявлением, где ответчиками были указаны его родная мать Дарья Семёнова и столичный Департамент городского имущества. В иске подробно указывалось, что после кончины брата истца открылось наследственное дело, включающее 1/9 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 долю на земельный участок, расположенные на территории дачно-строительного кооператива «Советский писатель».

Ни один из законных наследников первой очереди, включая мать, не обращался к нотариусу с заявлением о принятии причитающегося наследства в установленный шестимесячный срок. При этом Бегак фактически принял наследуемое имущество, начав использовать дом и земельный участок по прямому назначению, а также неся все сопутствующие расходы по их содержанию и обслуживанию, однако внесудебное оформление права собственности оказалось невозможным.

Мать Бегака не присутствовала на судебном заседании лично, направив вместо себя официального представителя. В итоге женщина полностью признала законность исковых требований сына и не возражала против перехода прав на наследство.

Суд удовлетворил исковые требования Бегака, правомерно признав его право на наследование имущества после смерти родного брата.

Ранее Life.ru сообщал, что Настя Ивлеева и её избранник Филипп Бегак тайно заключили брак. Блогерша поделилась в своих аккаунтах в соцсетях трогательными снимками с бракосочетания. Позже стало известно, что отец Насти не знал о свадьбе дочери и был искренне удивлен этой новостью, как и мать Филиппа.

