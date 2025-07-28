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28 июля, 10:46

«Заменяйте еду на вдохновение»: Актриса Анастасия Попова философски подошла к вопросу диет

Актриса Попова призналась, что не соблюдает диету ради стройной фигуры

Анастасия Попова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / anastasiia_popova_official

Анастасия Попова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / anastasiia_popova_official

Российская актриса Анастасия Попова, известная широкой публике по сериалам «Дайте шоу», «Угрюм-река» и «Оттепель», раскрыла секрет стройной фигуры. Как оказалось, звезда не соблюдает никаких диет, а к вопросу похудения подходит философски.

«Много двигаться и мало есть — весь мой секрет. Заменяйте еду на вдохновение от всего, тренируйте мозг, тело и душу. Открывайтесь миру любознательностью, ведь лишний вес — это своего рода ограждение от чего-то, некий дискомфорт на жизненном пути», — отметила собеседница Леди Mail.

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Она также подчеркнула, что далеко не всегда была в хорошей форме, однако нашла свой «путь к гармонии», который заключается не только в физических тренировках и правильном питании. По словам актрисы, чтобы «тело восстановилось в здоровую, данную природой форму», необходимо проявить внимание к себе, погрузиться в собственные страхи и провести с собой откровенный разговор.

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Борис Эльфанд
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