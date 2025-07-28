«Заменяйте еду на вдохновение»: Актриса Анастасия Попова философски подошла к вопросу диет
Актриса Попова призналась, что не соблюдает диету ради стройной фигуры
Анастасия Попова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / anastasiia_popova_official
Российская актриса Анастасия Попова, известная широкой публике по сериалам «Дайте шоу», «Угрюм-река» и «Оттепель», раскрыла секрет стройной фигуры. Как оказалось, звезда не соблюдает никаких диет, а к вопросу похудения подходит философски.
«Много двигаться и мало есть — весь мой секрет. Заменяйте еду на вдохновение от всего, тренируйте мозг, тело и душу. Открывайтесь миру любознательностью, ведь лишний вес — это своего рода ограждение от чего-то, некий дискомфорт на жизненном пути», — отметила собеседница Леди Mail.
Она также подчеркнула, что далеко не всегда была в хорошей форме, однако нашла свой «путь к гармонии», который заключается не только в физических тренировках и правильном питании. По словам актрисы, чтобы «тело восстановилось в здоровую, данную природой форму», необходимо проявить внимание к себе, погрузиться в собственные страхи и провести с собой откровенный разговор.
Ранее актриса Ольга Веникова раскрыла секрет стройной фигуры. Она призналась, что не соблюдает диету, однако каждый день старается делать зарядку.