«Заменяйте еду на вдохновение»: Актриса Анастасия Попова философски подошла к вопросу диет

Российская актриса Анастасия Попова, известная широкой публике по сериалам «Дайте шоу», «Угрюм-река» и «Оттепель», раскрыла секрет стройной фигуры. Как оказалось, звезда не соблюдает никаких диет, а к вопросу похудения подходит философски.

«Много двигаться и мало есть — весь мой секрет. Заменяйте еду на вдохновение от всего, тренируйте мозг, тело и душу. Открывайтесь миру любознательностью, ведь лишний вес — это своего рода ограждение от чего-то, некий дискомфорт на жизненном пути», — отметила собеседница Леди Mail.

Она также подчеркнула, что далеко не всегда была в хорошей форме, однако нашла свой «путь к гармонии», который заключается не только в физических тренировках и правильном питании. По словам актрисы, чтобы «тело восстановилось в здоровую, данную природой форму», необходимо проявить внимание к себе, погрузиться в собственные страхи и провести с собой откровенный разговор.