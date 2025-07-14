«На диетах не сижу»: Актриса Ольга Веникова раскрыла секрет стройной фигуры

Российская актриса Ольга Веникова, известная по роли в сериале «Два холма», готова снова радовать публику. 14 июля на экраны страны выходит сериал «Инкассаторы» с её участием. И если к творческим способностям звезды нет вопросов, то секрет её стройной фигуры интересует многих зрителей. Подробности артистка раскрыла в интервью Леди Mail.

«Каждый день я стараюсь делать зарядку. Но если с утра у меня съёмки или репетиция в театре, вставать в шесть утра, чтобы сделать растяжку, не буду, я не настолько дисциплинированная. Слежу за питанием, но на диетах не сижу...» — призналась актриса.

Впрочем, она не всегда следует правилам. Звезда отметила, что иногда так увлекается работой, что ест всего раз в день, причём «что-то калорийное и сытное». Однако при организованном режиме питания не позволяет себе таких вещей. А если для роли надо сбросить вес, тогда артистка добавляет ежедневные утренние получасовые тренировки, исключает сладкие напитки, хлеб и жирную пищу, отдавая предпочтение белку и клетчатке.