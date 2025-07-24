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24 июля, 13:56

Первым худеет лицо: Врач объяснил тревожные изменения во внешности Кадышевой

Врач Кондрахин: Похудение Кадышевой может быть связано с напряжённым графиком

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Надежда Кадышева. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Народная артистка России Надежда Кадышева резко похудела, что вызвало тревогу у поклонников. О проблемах со здоровьем певицы рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Первым всегда худеет лицо. Чтобы похудеть действительно сильно, должна быть очень тяжёлая болезнь. Причём абсолютно любая. Тут нужна полная диагностика организма, по одному виду человека невозможно что-то конкретное сказать. Организму очень тяжело переваривать пищу во время плохого самочувствия, многие отказываются от пищи», — пояснил специалист в разговоре с «Абзацем».

Он также отметил — резкое снижение веса могло быть связано с напряжённым гастрольным графиком артистки. Ранее экс-невестка Кадышевой, модель Габриелла Мерман, заявляла — певица тяжело болеет и принимает большое количество лекарств. По неподтверждённым данным, некоторое время назад Кадышева боролась с онкологическим заболеванием, но сейчас якобы находится в ремиссии.

Сообщения о проблемах со здоровьем у солистки «Золотого кольца» появлялись ещё в 2018 году — тогда она перенесла сердечный приступ. Позже распространялась информация о частых головных болях у артистки, однако её представители опровергали эти сведения.

По стопам Кадышевой: Названы следующие музыкальные краши у зумеров
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На днях стало известно, что Надежду Кадышеву добавили в базу данных украинского сайта «Миротворец». Причиной стал концерт артистки в Крыму.

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Юрий Лысенко
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