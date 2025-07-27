Посадка, ткань, фасон: Женщинам plus-size дали советы по выбору джинсов

Полным женщинам лучше покупать джинсы с высокой посадкой, поскольку такие модели грамотно подчеркивают фигуру, уверена дизайнер Мария Кошкарова. По её словам, при примерке джинсов важно проверять их посадку в сидячем положении. На животе не должно образовываться некрасивых заломов, а между тканью и телом должен оставаться зазор примерно толщиной с палец, что обеспечит комфорт при носке.

Кроме того, стоит обратить внимание на внутренние швы, которые должны быть плоскими, чтобы не натирать кожу при движении. Особое значение собеседница «Газеты.ru» уделила составу ткани. По её словам, оптимальный джинсовый материал содержит около 2-4% эластана, что позволяет брюкам хорошо сидеть и не деформироваться после нескольких носок.

Эксперт подчеркнула, что важны также детали кроя: укреплённые швы на бёдрах, отсутствие накладных карманов в проблемных зонах и другие. Она рекомендовала обратить внимание на фасон mom jeans с универсальной прямой линией бёдер. Также стоит полным женщинам присмотреться к широким джинсам-клёш. К трендовым моделям относятся и укороченные бойфренды. А для деловых образов подойдут классические прямые джинсы со стрелками из ткани с добавлением вискозы.