«Нет выбора»: Лисовец заявил, что российские бренды одежды готовы бросить вызов Западу
Стилист Лисовец: Россияне покупали импортную одежду, не веря в свои бренды
Магазин одежды. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Российские бренды одежды смогут конкурировать с импортными, уверен стилист Владислав Лисовец. По его словам, для полноценного развития отечественному рынку моды требуется ещё несколько лет. Однако те граждане, которые раньше отдавали предпочтение западным брендам, не отличались патриотизмом, заявил эксперт.
«Мы были не патриотичны в плане выбора одежды. Мы шли покупать туда, где дешевле, и покупали западное. Мы не верили в свои бренды. Сейчас у нас нет выбора. Поэтому мы начинаем говорить: «Как круто! У нас, оказывается, свои бренды такие хорошие», — отметил стилист в эфире радио Sputnik.
Лисовец дополнил, что для полноценного развития российского рынка моды потребуется ещё два или три года.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал условия для возвращения западных брендов, подчеркнув, что одних извинений недостаточно. Позже глава государства поручил рассмотреть условия возвращения западных брендов в РФ до 1 июля.