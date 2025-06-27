«Нет выбора»: Лисовец заявил, что российские бренды одежды готовы бросить вызов Западу

Российские бренды одежды смогут конкурировать с импортными, уверен стилист Владислав Лисовец. По его словам, для полноценного развития отечественному рынку моды требуется ещё несколько лет. Однако те граждане, которые раньше отдавали предпочтение западным брендам, не отличались патриотизмом, заявил эксперт.

«Мы были не патриотичны в плане выбора одежды. Мы шли покупать туда, где дешевле, и покупали западное. Мы не верили в свои бренды. Сейчас у нас нет выбора. Поэтому мы начинаем говорить: «Как круто! У нас, оказывается, свои бренды такие хорошие», — отметил стилист в эфире радио Sputnik.