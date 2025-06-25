Путин поручил рассмотреть условия возвращения западных брендов в РФ до 1 июля
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Правительству России дано поручение рассмотреть предложения по условиям, на которых возможно возвращение западных брендов на российский рынок. Поручение последовало от президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с представителями «Деловой России».
Оно предусматривает рассмотрение предложений от ведущих деловых объединений относительно установления порядка согласования сделок и операций, в результате которых лица из недружественных иностранных государств получают право собственности, владения или пользования недвижимым имуществом для ведения предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.
Правительству предстоит подготовить и представить доклад по данному вопросу российскому лидеру до 1 июля 2025 года.
Ранее Life.ru писал, что российский бизнес выражает обеспокоенность в связи с возможным возвращением западных брендов на рынок, опасаясь усиления конкуренции и снижения финансовой устойчивости. Об этом заявила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова. По её словам, отечественные компании, особенно те, которые находятся на стадии активного развития и обременены кредитными обязательствами, могут оказаться не в состоянии конкурировать с западными брендами. Сизова призвала власти к диалогу с бизнесом и разработке мер поддержки для российских компаний.