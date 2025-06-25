Путин поручил рассмотреть условия возвращения западных брендов в РФ до 1 июля

Правительству России дано поручение рассмотреть предложения по условиям, на которых возможно возвращение западных брендов на российский рынок. Поручение последовало от президента РФ Владимира Путина по итогам его встречи с представителями «Деловой России».

Оно предусматривает рассмотрение предложений от ведущих деловых объединений относительно установления порядка согласования сделок и операций, в результате которых лица из недружественных иностранных государств получают право собственности, владения или пользования недвижимым имуществом для ведения предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации.

Ранее Life.ru писал, что российский бизнес выражает обеспокоенность в связи с возможным возвращением западных брендов на рынок, опасаясь усиления конкуренции и снижения финансовой устойчивости. Об этом заявила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова. По её словам, отечественные компании, особенно те, которые находятся на стадии активного развития и обременены кредитными обязательствами, могут оказаться не в состоянии конкурировать с западными брендами. Сизова призвала власти к диалогу с бизнесом и разработке мер поддержки для российских компаний.