Путин: Власти поддержат новые отечественные бренды
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Государство окажет поддержку новым отечественным брендам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы будем поддерживать новые российские бренды», — сказал Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2025.
Кроме того, в ходе выступления Владимир Путин высказался и об уровне бедности населения и качестве жизни россиян. Он отметил рекордное снижение бедности среди граждан. Однако по его словам, в России остаётся актуальной проблема социального неравенства.