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Регион
20 июня, 13:58

Путин: Власти поддержат новые отечественные бренды

Обложка © freepik/mrsiraphol

Обложка © freepik/mrsiraphol

Государство окажет поддержку новым отечественным брендам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы будем поддерживать новые российские бренды», — сказал Путин в ходе пленарной сессии ПМЭФ-2025.

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Кроме того, в ходе выступления Владимир Путин высказался и об уровне бедности населения и качестве жизни россиян. Он отметил рекордное снижение бедности среди граждан. Однако по его словам, в России остаётся актуальной проблема социального неравенства.

Александра Мышляева
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