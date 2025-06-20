Бизнес-омбудсмен Москвы раскрыла, как компании РФ отреагируют на возвращение западных брендов

Российский бизнес не приветствует возможное возвращение западных брендов на рынок, опасаясь за свою конкурентоспособность и финансовую устойчивость. Об этом заявила Life.ru бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова.

По словам Сизовой, отечественные компании, находящиеся на стадии активного развития и имеющие значительные кредитные обязательства, могут оказаться не в состоянии конкурировать с западными брендами, обладающими более мощными маркетинговыми инструментами и финансовыми ресурсами.

Если сейчас вдруг отмотать назад и пустить снова с очень крутыми маркетинговыми инструментами западных коллег, то российский бизнес, тот, который закредитован по полной программе, не выживет 100%. Татьяна Сизова Бизнес-омбудсмен Москвы

Российский бизнес против возвращения западных брендов. Видео © Life.ru

Сизова также отметила нехватку у многих российских предпринимателей опыта развития на маркетплейсах и финансовой грамотности. Бизнес-омбудсмен призвала федеральные и московские власти к диалогу с бизнесом, чтобы учесть их опасения и разработать меры поддержки, которые помогут российским компаниям сохранить свои позиции на рынке. Главная цель – обеспечить, чтобы голос бизнеса был услышан и учтён при принятии решений, касающихся конкуренции с западными брендами.