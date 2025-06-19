Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 14:02

Глава ВТБ заявил об отсутствии зарубежных компаний, готовых вернуться в Россию

Глава ВТБ Костин: В текущей обстановке зарубежные бренды не вернутся на рынок РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VladFotoMag

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VladFotoMag

На данный момент нет иностранных компаний, которые в текущей геополитической обстановке были бы готовы вернуться на российский рынок. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Я пока не вижу компаний, которые были бы в состоянии прийти на российский рынок в нынешней геополитической ситуации. Ни одной, не слышал о таких обращениях», — сказал он в интервью газете «Известия».

В России выдвинули одно условие для желающих вернуться на рынок брендов
В России выдвинули одно условие для желающих вернуться на рынок брендов

Ранее Life.ru сообщал, что РФ будет тщательно оценивать ситуацию на рынке, прежде чем принять решение о возвращении тех зарубежных брендов, которые ушли после начала СВО. Приоритет будет отдаваться отечественным компаниям.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Санкции против России
  • Новости экономики
  • Андрей Костин
  • ПМЭФ-2025
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar