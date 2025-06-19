Глава ВТБ заявил об отсутствии зарубежных компаний, готовых вернуться в Россию
Глава ВТБ Костин: В текущей обстановке зарубежные бренды не вернутся на рынок РФ
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На данный момент нет иностранных компаний, которые в текущей геополитической обстановке были бы готовы вернуться на российский рынок. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил глава ВТБ Андрей Костин.
«Я пока не вижу компаний, которые были бы в состоянии прийти на российский рынок в нынешней геополитической ситуации. Ни одной, не слышал о таких обращениях», — сказал он в интервью газете «Известия».
Ранее Life.ru сообщал, что РФ будет тщательно оценивать ситуацию на рынке, прежде чем принять решение о возвращении тех зарубежных брендов, которые ушли после начала СВО. Приоритет будет отдаваться отечественным компаниям.