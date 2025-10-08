«Встаю слегка голодной»: Актриса Елена Захарова раскрыла, как поддерживает фигуру

Актриса Елена Захарова в свежем интервью рассказала о нынешних проектах и поделилась личными взглядами на фигуру и красоту. По словам артистки, она редко занимается спортом, посещает бассейн максимум пару раз в месяц и признаёт, что не всегда может отказаться от поздних ужинов.

«Ко мне как пару лет назад прилипли несколько лишних килограммов, так я до сих пор не могу от них избавиться. Хотя вроде не ем ничего вредного, но, наверное, дело в том, что не умею отказывать себе в поздних ужинах: приходя домой после спектакля, обязательно перекушу, иначе урчание голодного желудка не даст мне уснуть. Но в своё оправдание могу сказать, что я никогда не объедаюсь, следуя правилу, что вставать из-за стола нужно слегка голодной», — пояснила актриса в беседе с Леди Mail.

Также Захарова высказалась против пластической хирургии и «уколов красоты». Она убеждена, что подлинная красота — в естественности, а операции лишь меняют внешность, делая лицо неузнаваемым. Артистка призналась, что любит своё лицо, ей нравится морщить лоб и смеяться. По её словам, с ботоксом ей было бы тяжело это делать из-за скованности мимики. Даже если у женщины нет морщин, возраст виден по другим признакам: выражению глаза, осанке, фигуре, пояснила Захарова.

