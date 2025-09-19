«Должен удивлять не трусами»: Шура скинул 48 кг на «Оземпике» и заявил, что готов к пластике

Певец Шура признался, что для успешных выступлений на сцене готов прибегнуть к помощи пластических хирургов и изменить любую часть своего тела. О своём взгляде на современный шоу-бизнес артист рассказал во время юбилейного концерта.

Шура заявил о готовности к пластическим операциям ради сцены. Видео © Telegram / Звездач

«Я готов на все! Сейчас не тайна, что я на Оземпике. Мне это помогло, минус 48 кг. Я считаю, что артист в наше время должен удивлять не трусами, он должен выходить красивым, чистым, загорелым, чтобы было приятно на него посмотреть. В 90-е я выбегал в трусах, потому что нужно было выживать. Непростое было время», — заявил Шура «Звездачу».

Он также отметил, что для настоящего артиста крайне важно исполнять песни вживую, поскольку только такой формат позволяет выступать искренне и передавать зрителю настоящие эмоции.