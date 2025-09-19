«Должен удивлять не трусами»: Шура скинул 48 кг на «Оземпике» и заявил, что готов к пластике
Певец Шура. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shuramedvedev
Певец Шура признался, что для успешных выступлений на сцене готов прибегнуть к помощи пластических хирургов и изменить любую часть своего тела. О своём взгляде на современный шоу-бизнес артист рассказал во время юбилейного концерта.
Шура заявил о готовности к пластическим операциям ради сцены. Видео © Telegram / Звездач
«Я готов на все! Сейчас не тайна, что я на Оземпике. Мне это помогло, минус 48 кг. Я считаю, что артист в наше время должен удивлять не трусами, он должен выходить красивым, чистым, загорелым, чтобы было приятно на него посмотреть. В 90-е я выбегал в трусах, потому что нужно было выживать. Непростое было время», — заявил Шура «Звездачу».
Он также отметил, что для настоящего артиста крайне важно исполнять песни вживую, поскольку только такой формат позволяет выступать искренне и передавать зрителю настоящие эмоции.
Ранее Life.ru сообщал, что в России резко взлетели продажи «Оземпика» — лекарства для лечения сахарного диабета второго типа, которое многие используют как средство для похудения. За первые полгода 2025 года рыночные продажи лекарственного средства и его дженериков на основе семаглутида в России составили 12,5 млрд рублей. Данный показатель в четыре раза выше, чем за тот же период 2024 года.