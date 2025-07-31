Бьёт рекорды: В России резко взлетели продажи «Оземпика»

В России резко выросли продажи препарата «Оземпик». В первом полугодии 2025 года продажи лекарства и его аналогов увеличились в четыре раза. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

В публикации утверждается, что объём продаж препарата «Оземпик» (семаглутид) и его аналогов в российских аптеках за первые шесть месяцев 2025 года достиг 12,5 млрд рублей. Это в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Рост продаж в натуральном выражении составил 4,5-4,6 раза — было реализовано 2,2 миллиона упаковок препарата», — отмечает газета.

Такой значительный рост спроса аналитики связывают с двойным назначением семаглутида: лекарство применяется как для лечения сахарного диабета 2 типа, так и для снижения веса.

«Оземпик» относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Препарат не только регулирует уровень сахара в крови, но и способствует снижению аппетита, что делает его популярным среди желающих похудеть. Многие люди, стремясь к идеальной фигуре, самостоятельно назначают себе препарат. Однако у этого средства есть множество противопоказаний, которые могут привести к нежелательным последствиям, включая набор лишнего веса.

К слову, в последние годы мировые продажи семаглутидосодержащих препаратов демонстрируют устойчивый рост, и Россия не стала исключением. Несмотря на высокую стоимость курса лечения (от 30 до 70 тысяч рублей в месяц), спрос на препарат лишь продолжает увеличиваться.