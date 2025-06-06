Необратимое заболевание: У «Оземпика» нашли ещё одну жуткую побочку

У известного средства от диабета «Оземпик» и препарата от ожирения «Вегови» нашли неожиданный побочный эффект. У одного из 10 тысяч участников может начаться слепота. Об этом сообщает Bloomberg.

Глазное заболевание, известное как NAION (передняя ишемическая невропатия зрительного нерва), классифицируется как «очень редкий» побочный эффект семаглутида, основного ингредиента в этих лекарствах. Возникновение NAION связано с повреждением зрительного нерва из-за нарушения кровотока. Это заболевание чаще всего встречается у людей старше 50 лет и, к сожалению, является необратимым.