По 220 в день: Названа европейская столица, где чаще всего крадут телефоны

Лондон стал мировым лидером по числу краж мобильных телефонов. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как сообщает издание, лондонская преступность эволюционировала. Теперь вместо привычных карманных краж времён Диккенса улицы города терроризируют грабители на электровелосипедах в масках. Они на ходу выхватывают телефоны у прохожих и туристов.

Согласно официальным данным полиции, 2024 год ознаменовался рекордным числом краж мобильных телефонов в Лондоне – 80 тысяч смартфонов. Полицейские ранее полагали, что за преступлениями стоят обычные карманники, однако затем было установлено, что за массовыми кражами телефонов стоит сложная, многоуровневая глобальная преступная сеть.

В ходе полицейских рейдов по магазинам подержанных телефонов в Лондоне было обнаружено две тысячи аппаратов и 200 тысяч фунтов наличными (около 266 тысяч долларов).

