Воры пробрались на базу Вооружённых сил Британии и похитили цистерну топлива

На юго-западе Англии произошла дерзкая кража: неизвестные злоумышленники разрезали проволочный забор и проникли на военную базу Ларкхилл, принадлежащую британской армии. Как сообщает The Times, воры добрались до цистерны гражданского подрядчика и похитили топливо.

Представитель Сухопутных войск подтвердил факт кражи, уточнив, что военная и местная полиция уже занимаются расследованием.

Примечательно, что это не первый подобный случай в Британии. Этим летом активисты антивоенного движения Palestine Action проникли на авиабазу Брайз-Нортон и повредили два самолёта-заправщика. Тогда нарушители объяснили свои действия протестом против участия Лондона в военных операциях на Ближнем Востоке.

Ранее Life.ru писал, что неподалёку от крупнейшей базы ВМС Швеции зафиксировали неизвестные дроны. Жители архипелага Карлскруна заметили два беспилотника вблизи военной базы и сообщили о возможном нарушении. Полиция начала проверку, чтобы выяснить, нарушили ли дроны закон об авиации.