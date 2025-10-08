Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 21:21

Воры пробрались на базу Вооружённых сил Британии и похитили цистерну топлива

The Times: Неизвестные пробрались на базу армии Британии и украли топливо

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / max.ku

На юго-западе Англии произошла дерзкая кража: неизвестные злоумышленники разрезали проволочный забор и проникли на военную базу Ларкхилл, принадлежащую британской армии. Как сообщает The Times, воры добрались до цистерны гражданского подрядчика и похитили топливо.

Представитель Сухопутных войск подтвердил факт кражи, уточнив, что военная и местная полиция уже занимаются расследованием.

Примечательно, что это не первый подобный случай в Британии. Этим летом активисты антивоенного движения Palestine Action проникли на авиабазу Брайз-Нортон и повредили два самолёта-заправщика. Тогда нарушители объяснили свои действия протестом против участия Лондона в военных операциях на Ближнем Востоке.

«‎Серьёзный ядерный инцидент» произошёл на военно-морской базе в Британии
«‎Серьёзный ядерный инцидент» произошёл на военно-морской базе в Британии

Ранее Life.ru писал, что неподалёку от крупнейшей базы ВМС Швеции зафиксировали неизвестные дроны. Жители архипелага Карлскруна заметили два беспилотника вблизи военной базы и сообщили о возможном нарушении. Полиция начала проверку, чтобы выяснить, нарушили ли дроны закон об авиации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar