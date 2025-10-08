Воры пробрались на базу Вооружённых сил Британии и похитили цистерну топлива
The Times: Неизвестные пробрались на базу армии Британии и украли топливо
На юго-западе Англии произошла дерзкая кража: неизвестные злоумышленники разрезали проволочный забор и проникли на военную базу Ларкхилл, принадлежащую британской армии. Как сообщает The Times, воры добрались до цистерны гражданского подрядчика и похитили топливо.
Представитель Сухопутных войск подтвердил факт кражи, уточнив, что военная и местная полиция уже занимаются расследованием.
Примечательно, что это не первый подобный случай в Британии. Этим летом активисты антивоенного движения Palestine Action проникли на авиабазу Брайз-Нортон и повредили два самолёта-заправщика. Тогда нарушители объяснили свои действия протестом против участия Лондона в военных операциях на Ближнем Востоке.
Ранее Life.ru писал, что неподалёку от крупнейшей базы ВМС Швеции зафиксировали неизвестные дроны. Жители архипелага Карлскруна заметили два беспилотника вблизи военной базы и сообщили о возможном нарушении. Полиция начала проверку, чтобы выяснить, нарушили ли дроны закон об авиации.
