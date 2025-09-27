Около крупнейшей базы ВМС Швеции зафиксировали пролёт неизвестных дронов

Жители архипелага Карлскруна на юго-востоке Швеции сообщили о двух неизвестных беспилотниках неподалёку от военно-морской базы. Полиция начала проверку возможного нарушения правил полётов. Об этом сообщает телеканал SVT.

«Пока неясно, что именно произошло, но мы подали жалобу на нарушение закона об авиации», — заявил представитель шведской полиции Маттиас Лундгрен.

Один из местных фермеров заметил беспилотники и обратил внимание, что устройства излучали красные и зелёные огни. В то же время представители авиакрыла в Блекинге пояснили, что вооружённые силы к расследованию пока не привлекались. Там уточнили, что ВВС и ВМС не участвуют в проверке.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп, были замечены беспилотники. Инцидент продолжался несколько часов, а в районе базы, где размещаются армейские вертолёты, также фиксировалось присутствие дронов. При этом происхождение аппаратов власти комментировать отказались.