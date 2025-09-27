Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 11:49

Около крупнейшей базы ВМС Швеции зафиксировали пролёт неизвестных дронов

SVT: Неизвестные дроны заметили у военно-морской базы на юго-востоке Швеции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Жители архипелага Карлскруна на юго-востоке Швеции сообщили о двух неизвестных беспилотниках неподалёку от военно-морской базы. Полиция начала проверку возможного нарушения правил полётов. Об этом сообщает телеканал SVT.

«Пока неясно, что именно произошло, но мы подали жалобу на нарушение закона об авиации», — заявил представитель шведской полиции Маттиас Лундгрен.

Один из местных фермеров заметил беспилотники и обратил внимание, что устройства излучали красные и зелёные огни. В то же время представители авиакрыла в Блекинге пояснили, что вооружённые силы к расследованию пока не привлекались. Там уточнили, что ВВС и ВМС не участвуют в проверке.

Работу аэропорта Осло приостановили после обнаружения неизвестных беспилотников
Работу аэропорта Осло приостановили после обнаружения неизвестных беспилотников

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу над несколькими военными объектами Дании, включая авиабазу Каруп, были замечены беспилотники. Инцидент продолжался несколько часов, а в районе базы, где размещаются армейские вертолёты, также фиксировалось присутствие дронов. При этом происхождение аппаратов власти комментировать отказались.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • швеция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar