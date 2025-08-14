«‎Серьёзный ядерный инцидент» произошёл на военно-морской базе в Британии

На британской военно-морской базе «Клайд», где размещены подводные лодки с ядерными ракетами Trident, произошёл опасный инцидент, классифицированный как категория «А» — он мог привести к радиоактивному выбросу. Министерство обороны Великобритании признало случившееся ещё в начале 2025 года ЧП только сейчас, пишет The Telegraph.

«Минобороны признало, что в начале этого года на военно-морской базе Фаслейн в Шотландии произошёл серьёзный ядерный инцидент. Событие «категории А» произошло на базе «Клайд» на озере Гэр-Лох, с января по апрель», — пишут журналисты.

Это уже не первое происшествие на данной базе: с 2006 года там зафиксировали как минимум три ядерных инцидента, включая утечку радиоактивной воды в 2023 году. Расследование показало, что причиной стала халатность — военные не контролировали состояние 1,5 тысячи трубопроводов, что привело к попаданию трития в залив Лох-Лонг.

Издание обратило внимание на то, что инцидент произошёл на фоне планов Соединённого Королевства по масштабному развитию атомной энергетики. К 2030 году Лондон намеревается построить малые реакторы и новые АЭС, инвестировав в программу свыше 2,5 миллиарда фунтов. Однако, как выяснилось, старые объекты по-прежнему представляют серьёзную угрозу.