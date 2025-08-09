В Великобритании сообщили об утечках радиоактивной воды на базе в Шотландии
Британские власти подтвердили факт утечек радиоактивной воды со склада ядерного оружия в шотландском озере Лох-Лонг. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные расследования.
Две утечки произошли в 2010 году, ещё одна — в 2019-м, но информация стала известна лишь сейчас по решению шотландского комиссара по информации Дэвида Гамильтона, несмотря на сопротивление правительства. Инциденты случились на базе в Коулпорте близ Глазго, где хранятся боеголовки для атомных подлодок Trident.
По данным Шотландского агентства по охране окружающей среды (Sepa), причиной стали лопнувшие трубы с загрязнённой тритием водой — руководство объекта не заменило вовремя 1500 изношенных трубопроводов. В Sepa заявили, что уровень радиации не представлял угрозы для людей, однако инциденты свидетельствуют о нарушениях в обслуживании склада.
Ранее стало известно, что на атомном объекте в Натанзе (Иран) обнаружено незначительное радиоактивное загрязнение внутри защитной зоны после израильских авиаударов. В результате атаки в Исфахане повреждены четыре важных объекта, среди которых лаборатория, завод по переработке урана и строящийся комплекс для производства металлического урана. По информации главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, подземные сооружения в Натанзе и Фордо не пострадали серьёзно, а уровень радиации за пределами этих объектов остался в пределах нормы.