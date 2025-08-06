Названы три страны, которые могут расширить «ядерный клуб»

«Ядерный клуб» может расшириться за счёт трёх новых стран. Об этом URA. ru рассказал замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, Саудовская Аравия, Турция и Индонезия могут создать собственное ядерное оружие, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности. Шаповалов отметил, что решение о разработке ЯО способна принять любая среднеразвитая страна, где правящие элиты стремятся укрепить свои позиции на мировой арене.

«Если ядерным государствам не удастся перезапустить систему нераспространения ЯО, которая разрушена американцами, ядерные технологии пойдут гулять по миру», — заявил эксперт.

Эксперт подчеркнул, что страны с достаточным военно-технологическим и экономическим потенциалом, стремящиеся к суверенитету, могут пойти на такой шаг. В качестве возможных кандидатов он также назвал ряд африканских государств.