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5 августа, 00:03

Политолог оценил возможности Трампа начать ядерную войну с Россией

Перенджиев: Даже при желании Трамп не сможет развязать войну с Россией

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп не сможет развязать войну с Россией, даже если бы такое желание у республиканца возникло. Об этом сообщил доцент РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев, пишет NEWS.ru.

По мнению Перенджиева, интернет-перепалка между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и американским лидером Дональдом Трампом не приведёт к началу новой мировой войны.

«Третья мировая не сможет начаться из-за ссоры Медведева и Трампа. В США выстроена система власти, где у президента нет полномочий править единолично. Особенно это было видно в первый его срок, когда Трампу в принятии внешнеполитических решений активно препятствовал Конгресс. А сейчас его курс устраивает большую часть истеблишмента», — уверен политолог.

Эксперт также пояснил, что жёсткая риторика Медведева в адрес Трампа является ответом на заявления со стороны Запада, включая и самого хозяина Белого дома.

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Напомним, что в ответ на заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Трамп сообщил о приказе направить две атомные подводные лодки ближе к территории РФ. В Пентагоне не предоставили конкретной информации о месте их дислокации, однако республиканец заявил о полной готовности США к ядерной войне.

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Антон Голыбин
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