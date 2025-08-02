Британцы боятся ответа Путина на первый шаг Трампа по лестнице ядерной войны

Президент США Дональд Трамп сделал первый шаг по лестнице ядерной эскалации, приняв решение о переброске атомных подводных лодок, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

В статье указано, что ни один американский президент не отправлял атомные подводные лодки к российским водам даже во времена холодной войны. Эксперты указали, что этим решением Трамп поднялся на «первую ступень ядерной войны».

«Это не новый Карибский кризис. Однако это не означает, что действия президента США не несут в себе риск», — говорится в материале.