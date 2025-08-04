В США ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки назвали спасением сотен жизней

Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки фактически «спасли сотни тысяч человеческих жизней», пишет американская газета New York Post. В материале, приуроченном к годовщине бомбардировок и озаглавленном «80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное количество жизней», авторы выражают убеждённость в правильности решения о применении атомного оружия.

«Вопрос о том, было ли оправданным применение бомбы, является одним из самых спорных в американской истории, но решение было явно правильным», — говорится в публикации.

В публикации утверждается, что атомная атака сохранила жизни не только сотням тысяч американцев, но и миллионам японцев, которые, как предполагается, могли бы пасть в сражениях.