В США ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки назвали спасением сотен жизней
NYP: Ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки спас сотни тысяч жизней
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Ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки фактически «спасли сотни тысяч человеческих жизней», пишет американская газета New York Post. В материале, приуроченном к годовщине бомбардировок и озаглавленном «80 лет назад атомная бомба спасла бесчисленное количество жизней», авторы выражают убеждённость в правильности решения о применении атомного оружия.
«Вопрос о том, было ли оправданным применение бомбы, является одним из самых спорных в американской истории, но решение было явно правильным», — говорится в публикации.
В публикации утверждается, что атомная атака сохранила жизни не только сотням тысяч американцев, но и миллионам японцев, которые, как предполагается, могли бы пасть в сражениях.
В начале августа 1945 года, с 6 по 9 августа, Соединённые Штаты нанесли ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Этот акт стал единственным в истории человечества случаем использования атомного оружия против мирного населения. Взрывы бомб «Малыш» и «Толстяк» привели к гибели порядка 140 тысяч человек. Смерть настигла одних мгновенно, других — вследствие лучевой болезни. Те, кто не был уничтожен взрывной волной сразу, но находился в опасной близости без защиты, страдали и умирали в течение нескольких часов.