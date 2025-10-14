«Формула-1» вживую: расписание гонок, как поехать из России и сэкономить в 2025 году Оглавление График этапов «Формулы-1» 2025 Как добраться из России на Гран-при «Формулы-1» Сколько стоит съездить на «Формулу-1» и куда стоит поехать, чтобы не разориться Катар, автодром Lusail International Circuit, 28–30 ноября 2025 года Абу-Даби, трасса «Яс Марина», 5–7 декабря 2025 года Шанхай, Китай, 23 марта 2026 года Манама, Бахрейн, 10 апреля 2026 года Советы экспертов Гран-при «Формулы-1» — легендарные гонки, собирающие фанатов скорости уже почти 80 лет. В 2025-м и 2026 годах болельщики из России снова смогут увидеть легендарные соревнования вживую — рассказываем, куда поехать и как сэкономить на перелёте. 14 октября, 06:01 Этапы Гран-при «Формулы-1» ценят за зрелищность. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / indira's work, Jay Hirano

«Формула-1» — это высшая лига автогонок, где инженерный гений сочетается с человеческим бесстрашием. Команды должны представить уникальные болиды, соблюдая жёсткий регламент Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA). Чемпионат проходит каждый год и состоит из нескольких этапов. Каждый называется Гран-при и проходит в разных частях мира по уик-эндам.

Главная особенность «Формулы-1» в том, что команды — это не просто коллективы гонщиков и механиков. Каждая команда является полноценным производителем гоночного автомобиля, который должен пройти специальный тест на ударопрочность. Команда обязана самостоятельно спроектировать и построить своё уникальное шасси — основу болида. Это трудная инженерная задача, сравнимая с разработкой космического аппарата. Моторы можно покупать и у сторонних производителей. Два пилота от одной команды выступают на идентичных машинах, отличающихся лишь номерами, что превращает их не только в партнёров, но и в прямых конкурентов внутри коллектива.

Гоночный уик-энд — это трёхдневный марафон, полный драматической борьбы. Он стартует в пятницу со свободных заездов и достигает кульминации в воскресенье. Напряжённая квалификация в субботу определяет позиции на стартовой решётке. А в самой гонке борьба идёт за каждое очко: система начисления щедра к первой десятке, которая получает от 25 до 1 балла. Финиш в тройке лидеров — высшая честь: подиум, шампанское и звучание гимна страны в честь победителя. Сумма этих очков за весь сезон и определяет чемпиона мира, венчая титулом того, кто был лучшим из лучших.

Гоночный уик-энд «Формулы-1» длится три дня. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano

График этапов «Формулы-1» 2025

В 2025-м и 2026 годах уже прошли или только состоятся Гран-при Австралии, Китая, Японии, Бахрейна, Саудовской Аравии, Майами, Эмилии-Романьи, Монако, Испании, Канады, Австрии, Великобритании, Бельгии, Венгрии, Нидерландов, Италии, Азербайджана, Сингапура, США, Мексики, Бразилии, Лас-Вегаса, Катара, Абу-Даби.

График ближайших гонок:

Гран-при Катара — Доха, даты: 28–30 ноября 2025 г.;

Гран-при Абу-Даби — Абу-Даби, трасса «Яс Марина», даты: 5–7 декабря 2025 г.;

Гран-при Китая — Шанхай, даты: 21–23 марта 2026 г.;

Гран-при Бахрейна — Манама, даты: 11–13 апреля 2026 г.

Как добраться из России на Гран-при «Формулы-1»

Несколько лет назад Гран-при в России был отменён, и теперь любителям гонок «Формулы-1» «вживую» можно посмотреть соревнования только за рубежом. Сделать это не так-то просто, но многие всё же планируют отправиться на мероприятие лично, а не наблюдать по телевидению или через интернет.

Даты прибытия лучше планировать за 1–2 дня до старта гоночного уик-энда (лучше всего — в день первых тренировок).

Гран-при Абу-Даби: некоторые авиакомпании, например Etihad Airways, предлагают эксклюзивные пакеты, включающие перелёт, отель и билеты на гонку. Также есть рейсы с пересадкой, когда самолёт из столицы прилетает в Дубай, а потом пассажиров везут в Абу-Даби на специальном автобусе авиаперевозчика.

некоторые авиакомпании, например Etihad Airways, предлагают эксклюзивные пакеты, включающие перелёт, отель и билеты на гонку. Также есть рейсы с пересадкой, когда самолёт из столицы прилетает в Дубай, а потом пассажиров везут в Абу-Даби на специальном автобусе авиаперевозчика. Гран-при Катара — для перелёта из Москвы подойдут рейсы Qatar Airways. Среди авиакомпаний, которые выполняют рейсы из Санкт-Петербурга в Катар, есть, например, S7 Airlines, Turkish Airlines, «Уральские авиалинии» и Emirates.

— для перелёта из Москвы подойдут рейсы Qatar Airways. Среди авиакомпаний, которые выполняют рейсы из Санкт-Петербурга в Катар, есть, например, S7 Airlines, Turkish Airlines, «Уральские авиалинии» и Emirates. Гран-при Китая — рейсы из Москвы («Аэрофлот» или China Eastern Airlines), Санкт-Петербурга (China Eastern Airlines).

— рейсы из Москвы («Аэрофлот» или China Eastern Airlines), Санкт-Петербурга (China Eastern Airlines). Гран-при Бахрейна — рейсы из Москвы (Gulf Air).

«Формула-1» — зрелищные гонки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano

Сколько стоит съездить на «Формулу-1» и куда стоит поехать, чтобы не разориться

Поездка на Гран-при «Формулы-1» — недешёвое удовольствие. И всё-таки истинные любители автоспорта не останавливаются перед затратами. Чтобы траты не выходили за рамки разумного, посоветуем обратить внимание на следующие локации:

Катар, автодром Lusail International Circuit, 28–30 ноября 2025 года

Ближайший Гран-при «Формулы-1» состоится в Катаре. Будут участвовать команды «Red Bull Racing», «Mercedes», «Ferrari», «McLaren», «Alpine», «Racing Bulls», «Aston Martin», «Williams», «Kick Sauber», «Haas».

В 2025 году россиянам для въезда в Катар виза не нужна. По прибытии в международный аэропорт Дохи туристы автоматически получают электронную визу на срок до 90 дней, которую можно продлить в рамках 180-дневного периода. Загранпаспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда. В документе должна быть хотя бы одна пустая страница. На границе могут попросить показать обратные билеты, бронь отеля или приглашение от принимающей стороны, медицинский страховой полис, если путешественник планирует провести в Катаре больше 30 дней.

Расписание этапов:

28 ноября, 16:30 — свободная практика, 20:30 — спринт-квалификация;

29 ноября, 17:00 — спринт, 21:00 — квалификация;

30 ноября, 19:00 — гонка (57 кругов, 308,611 км).

Стоимость перелёта из Москвы в Доху (Катар) с билетами на трибуны T2, T3 и T16 Grandstand (пятница, суббота и воскресенье) от 53 000 рублей, а также General Admission (пятница, суббота и воскресенье) — 37 100 рублей. Есть билеты на North Grandstand (пятница, суббота и воскресенье) — 65 650 рублей, T2, T3 и T16 Grandstand (пятница, суббота и воскресенье) — по 50 500 рублей, а также General Admission (пятница, суббота и воскресенье) — 35 350 рублей. Стоимость авиабилетов зависит от дня недели и времени суток вылета, а также от авиакомпании и сезона. Чтобы сэкономить, рекомендуется покупать билеты хотя бы за месяц до вылета.

Абу-Даби, трасса «Яс Марина», 5–7 декабря 2025 года

Билеты на рейсы из Москвы в Абу-Даби (ОАЭ) для посещения Гран-при на трассе «Яс Марина» (Yas Marina Circuit) стоят от 85 тысяч рублей в одну сторону. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга — от 30 тысяч рублей. Также есть варианты с пересадкой, когда самолёт из столицы прилетает в Дубай, а потом пассажиров везут в Абу-Даби на специальном автобусе авиаперевозчика. В таком случае стоимость билета — от 47 тысяч рублей, так как рейс уже входит в цену билета.

Для въезда в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) россиянам в 2025 году виза не требуется. С 2019 года между ОАЭ и Россией установлен безвизовый режим.

Трасса в ОАЭ «Яс Марина». Фото © yasmarinacircuit

Шанхай, Китай, 23 марта 2026 года

Если вы не планируете лететь на Гран-при «Формулы-1» в ближайшее время, можно запланировать поездку на март следующего года. До Шанхая можно без проблем долететь из Москвы, при этом стоимость билетов на март стартует примерно от 35 тысяч рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга обойдётся существенно дороже — почти в 70 тысяч. Поэтому выгоднее сначала добраться до Москвы, а оттуда уже лететь в Шанхай. Можно вылететь из Казани (порядка 35 тысяч рублей), а самые дешёвые билеты — из Владивостока (от 18 тысяч рублей в одну сторону).

С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года для россиян действует безвизовый режим въезда в Китай. Срок пребывания — 30 календарных дней, отсчёт начинается со следующего дня после въезда. Нужен действующий загранпаспорт, действительный на весь срок пребывания. Въезд по временным или экстренным документам запрещён. Въезд разрешён для туризма, бизнеса и визитов к родным. Для подтверждения цели пограничники могут попросить показать приглашение, авиабилеты или бронь отеля.

Манама, Бахрейн, 10 апреля 2026 года

Сюда можно добраться из Москвы, правда, билеты будут стоить дороже, чем в Китай. Перелёт в одну сторону обойдётся примерно в 80 тысяч рублей. В скором времени планируют запустить рейсы и из Казани, но пока точной информации нет. Сюда понадобится виза. Чтобы получить право находиться в стране две недели, нужно будет заплатить 15 долларов — порядка полутора тысяч рублей. Визу можно получить по прибытии или же заранее оформить на сайте МВД Бахрейна.

Советы экспертов

Несколько советов экспертов для поездки на Гран-при «Формулы-1» из России:

Покупкой билетов на «Формулу-1» лучше озаботиться заранее. Фото © yasmarinacircuit

Планировать поездку заранее. Нужно организовать транспорт, билеты и проживание. Билеты на гонку лучше приобретать как можно раньше, особенно если это популярная трасса.

Взять с собой средства защиты от шума. Звуки автомобилей могут быть очень громкими, особенно вблизи трассы.

Подготовить удобную одежду. Погода на автодроме может меняться, особенно если это открытая трасса.

Ознакомиться с графиком тренировок, квалификаций и самой гонки. Обычно есть и другие мероприятия, такие как парады или автограф-сессии с гонщиками.

Зарегистрироваться в мобильном приложении события. Многие организаторы предлагают специальные приложения с картами, актуальными новостями и возможностью отслеживания гонок в реальном времени.

Быть готовым к многолюдности. «Формула-1» привлекает много зрителей, поэтому нужно быть готовым к большому количеству людей и долгим очередям.

Взять билеты с запасом. Соревнования нередко переносят из-за погодных условий.

Авторы Андрей Соколов