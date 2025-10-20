Пользователи Telegram сообщили о масштабном сбое в работе мессенджера

Мессенджер Telegram столкнулся с масштабным сбоем, в результате которого пользователи потеряли возможность обмениваться сообщениями и медиафайлами. В проблемах при работе приложения убедился корреспондент Life.ru.

В мессенджере перестали открываться чаты, отправляться текстовые сообщения, а также загружаться изображения и видеозаписи.

Ранее Life.ru сообщал о крупном сбое серверов Amazon Web Services, который привёл к приостановке работы популярных онлайн-сервисов, включая Duolingo, Zoom, Perplexity и Snapchat, вызвав увеличение частоты ошибок и значительные задержки в их функционировании. В компании заверили, что технические специалисты активно работают над устранением неполадок и выяснением причин произошедшего инцидента.