Telegram против ЕС: Дуров объявил войну закону о слежке за перепиской французов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров распорядился уведомить всех французских пользователей о готовящемся в ЕС законопроекте, предусматривающем сканирование личных сообщений. Соответствующее заявление основатель мессенджера сделал в своём канале.

«Telegram отправил это сообщение всем своим пользователям во Франции по поводу Chat Control. Люди должны знать имена тех, кто пытается отнять их свободы», — написал Дуров.

ЕС практически лишил пользователей права на приватность, предложив закон о принудительном сканировании каждой личной переписки. По словам основателя мессенджера, хотя резкая позиция Германии временно защитила права граждан, базовые свободы европейцев продолжают оставаться под угрозой из-за настойчивости французских лидеров, требующих полного доступа к личным сообщениям.

«Сегодня мы защитили приватность: резкий отказ Германии спас наши права. Но свободы всё ещё под угрозой. Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, базовые права французов — и всех европейцев — остаются в опасности», — дополнил Дуров.