Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 14:32

Работа Telegram и WhatsApp на юге России практически полностью восстановлена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / leungchopan

Мессенджеры Telegram и WhatsApp практически полностью восстановили свою работу на юге России после масштабного сбоя, произошедшего во вторник днём. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Ростове-на-Дону и Краснодаре работа сервисов полностью нормализовалась, тогда как в Сочи Telegram всё ещё испытывает периодические проблемы. В Крыму с проводным интернетом проблем не зафиксировано. Стоит отметить, что в Махачкале мессенджеры по-прежнему доступны только через VPN, что наблюдается уже около полутора лет.

Звонки в Telegram и WhatsApp начали частично работать, но есть нюанс
Звонки в Telegram и WhatsApp начали частично работать, но есть нюанс

Ранее Life.ru сообщал, что Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России. Примечательно, что попытки обойти блокировку с помощью VPN в Ростове-на-Дону оказались безуспешными, тогда как в Махачкале и Пятигорске VPN-сервисы позволили восстановить соединение.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Telegram
  • whatsapp
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar