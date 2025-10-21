Работа Telegram и WhatsApp на юге России практически полностью восстановлена

Мессенджеры Telegram и WhatsApp практически полностью восстановили свою работу на юге России после масштабного сбоя, произошедшего во вторник днём. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Ростове-на-Дону и Краснодаре работа сервисов полностью нормализовалась, тогда как в Сочи Telegram всё ещё испытывает периодические проблемы. В Крыму с проводным интернетом проблем не зафиксировано. Стоит отметить, что в Махачкале мессенджеры по-прежнему доступны только через VPN, что наблюдается уже около полутора лет.

Ранее Life.ru сообщал, что Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России. Примечательно, что попытки обойти блокировку с помощью VPN в Ростове-на-Дону оказались безуспешными, тогда как в Махачкале и Пятигорске VPN-сервисы позволили восстановить соединение.