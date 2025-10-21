В России зафиксирован масштабный сбой в работе Telegram и WhatsApp

Пользователи Telegram и WhatsApp на территории России столкнулись с масштабными нарушениями в работе мессенджеров. В приложениях не загружаются медиафайлы и не доставляются сообщения.

По данным портала Downdetector, который мониторит функционирование популярных интернет-ресурсов, к 21:50 по московскому времени зафиксировано почти 900 обращений от российских пользователей Telegram за последний час. Среди наиболее частых проблем, указанных в жалобах, значатся сбои в мобильном приложении (36%), неполадки с оповещениями (33%) и проблемы с доступом к сайту (22%).

Одновременно с этим, около 170 пользователей WhatsApp в России за тот же период сообщили о сбоях. Большинство из них (59%) жаловались на неполадки с оповещениями, 21% — на проблемы с сайтом, а 13% — на сбои в мобильном приложении. В Telegram также наблюдались трудности с получением сообщений и загрузкой видео.

Наибольшее число сообщений о неполадках поступило из южных регионов России. В частности, проблемы были отмечены в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. Пользователи в Ростове-на-Дону сообщали о невозможности загрузки контента в Telegram и WhatsApp даже при подключении через Wi-Fi. В Астрахани функционирование Telegram было значительно замедлено.

Жалобы на Telegram преимущественно поступали из Краснодарского края (16%), Республики Адыгея (14%), Ростовской области (12%), Астраханской области (8%) и Ставропольского края (8%). Для WhatsApp аналогичные проблемы были зарегистрированы в Республике Северная Осетия (24%), Республике Адыгея (12%), Астраханской области (10%), Краснодарском крае (10%) и Ставропольском крае (10%).

Ранее Life.ru сообщал, что Telegram и WhatsApp перестали работать на юге России. Примечательно, что попытки обойти блокировку с помощью VPN в Ростове-на-Дону оказались безуспешными, тогда как в Махачкале и Пятигорске VPN-сервисы позволили восстановить соединение. Позднее мессенджеры Telegram и WhatsApp практически полностью восстановили свою работу на юге России после масштабного сбоя, произошедшего во вторник днём.