Pinterest перестал работать у пользователей в России

В России произошёл масштабный сбой в работе социальной сети и фотохостинга Pinterest. Пользователи жалуются на «внутреннюю ошибку сервера» при попытке войти на сайт и открыть личный кабинет. По данным Downdetector, к сервису поступило почти 1,3 тысячи жалоб от пользователей со всей страны.

Сбой затронул как веб-версию, так и мобильные приложения на Android и iOS. Чаще всего проблемы фиксируются у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Калининградской областей, а также Мурманской области. Pinterest временно рекомендует повторить попытку позже.

Ранее Life.ru писал, что масштабный сбой произошёл и у мессенджера Telegram. Пользователи не могли отправлять сообщения, открывать чаты и загружать медиафайлы. Проблемы затронули как мобильные приложения, так и веб-версию.