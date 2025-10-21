Сектор Газа
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 октября, 22:36

Pinterest перестал работать у пользователей в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

В России произошёл масштабный сбой в работе социальной сети и фотохостинга Pinterest. Пользователи жалуются на «внутреннюю ошибку сервера» при попытке войти на сайт и открыть личный кабинет. По данным Downdetector, к сервису поступило почти 1,3 тысячи жалоб от пользователей со всей страны.

Сбой затронул как веб-версию, так и мобильные приложения на Android и iOS. Чаще всего проблемы фиксируются у жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской и Калининградской областей, а также Мурманской области. Pinterest временно рекомендует повторить попытку позже.

Сбой на серверах Amazon нарушил работу Duolingo, Zoom и Snapchat
Ранее Life.ru писал, что масштабный сбой произошёл и у мессенджера Telegram. Пользователи не могли отправлять сообщения, открывать чаты и загружать медиафайлы. Проблемы затронули как мобильные приложения, так и веб-версию.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Юния Ларсон
