Мартовский перекрёсток судьбы: Как не ошибиться, когда Вселенная даст выбор между реальностью и иллюзией

Кажется, март 2026 года обещает быть очень насыщенным. На днях закрылся коридор затмений, состоялось полнолуние. Мы входим в весну, уже получив несколько важных уроков, но испытания ещё не закончились, всё только начинается! Что же происходит сейчас? Пока что действует ретроградный Меркурий, заставляющий нас быть чересчур подозрительными. Продлится это до 20 марта, так что практически весь первый месяц весны будет посвящён осмыслениям и внутренним перестройкам. Какие ещё события будут происходить в марте 2026 года?

Венера в знаке зодиака Овен: чего ожидать от 6 марта 2026 года?

Венера в знаке зодиака Овен: что принесёт нам 6 марта 2026 года? Фото © Gemini Nano banana

6 марта Венера, планета любви, покидает чувствительные Рыбы и переходит в импульсивный, воинственный знак зодиака Овен. В астрологии этот переход считается движением от пассивного ожидания к активным действиям! Если до этого ваши чувства были смутными, а в отношениях ощущалась недосказанность, то готовьтесь к кардинальным изменениям. Венера в Овне даёт смелость в признаниях, страстность и желание добиться внимания любой ценой.

Однако есть и обратная сторона. Овен — знак зодиака воина, а не дипломата, поэтому в этот период повышается риск конфликтов на почве эгоизма. В финансовых вопросах Венера в Овне провоцирует на импульсивные траты: хочется купить всё и сразу, поддавшись первому порыву. В этот период особенно важно помнить, что страсть первого порыва может быстро погаснуть, если за ней не стоит глубина искренних чувств.

20 марта 2026 года — астрологический новый год!

Весеннее равноденствие 2026: как энергия знака зодиака Овен повлияет на равноденствие? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Pellinni

20 марта — это ключевая точка года. Солнце переходит в знак Овна — и наступает весеннее равноденствие, которое астрологи считают моментом «астрологического нового года». В это время день сравняется с ночью, символизируя баланс между светом и тьмой, после чего светлое время суток начинает побеждать. Это мощнейший энергетический импульс обновления. Астрологи считают, что это момент «обнуления» и закладки намерений на весь будущий год. Энергия Овна — чистая, нерастраченная сила воли, мужество и способность начинать с чистого листа.

Но важно учитывать контекст 2026 года: 20 марта Меркурий всё ещё будет ретроградным. Поэтому астрологи рекомендуют не бросаться в омут с головой. Равноденствие даёт нам зелёный свет на планирование и постановку целей, но активные действия лучше отложить на пару дней, когда Меркурий развернётся в прямое движение.

22 марта 2026: Коварный Нептун и его иллюзии

Как пережить соединение Солнца с Нептуном 22 марта 2026 года? Фото © Gemini Nano banana

22 марта нас ждёт одно из самых неоднозначных событий месяца — соединение Солнца, то есть нашего сознания, с планетой Нептун, отвечающей за иллюзии, грёзы и творчество. С астрологической точки зрения, это уникальный момент, когда границы нашего эго растворяются. Солнце, дающее свет, освещает всё самое глубокое и скрытое, что есть в Нептуне. В результате мы получаем взрыв творческой энергии, но вместе с ним приходит риск полного самообмана. 22 марта граница между реальностью и иллюзиями сотрётся, Нептун буквально наденет на нас розовые очки, чтобы мы могли помечтать.

В этот день велик соблазн принять желаемое за действительное. Человек, который вам давно нравится, покажется не просто хорошим, а идеальным. Проект, который ещё вчера вызывал сомнения, покажется гениальным и беспроигрышным. Проблемы, требующие решения, вдруг станут несущественными. Но это и есть главная ловушка: Нептун усыпляет бдительность, рисуя красивые миражи там, где требуется трезво смотреть на ситуацию.

Перекрёсток двух дорог, куда нужно сворачивать?

Почему нельзя принимать решения 22 марта? Иллюзии Нептуна: что говорят астрологи? Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Нептун не прощает легкомыслия. Ошибки, совершённые под его влиянием, имеют свойство разрушать судьбы: браки распадаются, деньги исчезают бесследно, доверие оборачивается предательством.

Образно говоря, 22 марта перед человеком открываются два пути: Путь иллюзии: поддаться очарованию момента, довериться человеку или идее, которые «слишком хороши, чтобы быть правдой». Это путь красивый, но ведущий к разочарованию. Через неделю Нептун уйдёт, и вы очнётесь с пустыми руками и чувством, что вас обманули, хотя на самом деле вы обманули себя сами.

Март 2026 года — это сложный, но очень важный месяц трансформации. От нас требуется мудрость, чтобы пройти по тонкой грани: не подавить в себе огонь инициативы, но и не заблудиться в мире собственных иллюзий. А всё о ретроградном Меркурии в 2026 году — читайте в материалах Life.ru!