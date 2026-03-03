Затмение, Кровавая Луна и закрытие коридора: самые опасные 120 минут 3 марта. Что нельзя делать

3 марта 2026 года — день, который будто создан для того, чтобы раскачать даже самых уравновешенных. Луна закроется тенью Земли днём, в самый активный, солнечный период суток, когда мы меньше всего готовы к резким астрологическим «поворотам». И именно в этот день, в эти часы закрывается кармический коридор, начавшийся 17 февраля. Те самые две недели, которые многие из вас наверняка прошли не без встрясок: что-то неожиданно рушилось, что-то менялось, старые чувства возвращались, а новые решения давались тяжело, будто под гнётом судьбы.

Лунное затмение — это всегда эмоциональный спазм. Последний рывок. Фаза, в которой Луна вынимает наружу то, что мы бы предпочли держать в тени. И если бы оно происходило ночью, мы бы переждали его в тишине. Но днём, при активном свете, энергетический разрыв ощущается сильнее: мысли скачут, напряжение растёт, раздражительность просыпается у тех, кто обычно всё выдерживает с улыбкой.

У каждого затмения есть свои «ударные» часы, и 3 марта особенно важно знать, когда энергия дня меняется так резко, что лучше замедлиться и не предпринимать ничего судьбоносного. Ниже — поминутная «карта опасности»: что происходит, почему эти часы напряжённые и что в них категорически нельзя делать.

С 12:50 до 13:30 — частная фаза затмения: мир «пронизывает» первое искажение

Энергетический разрыв 3 марта: почему нельзя действовать в пиковые моменты лунного затмения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Именно в этот момент Луна начинает входить в тень. Вы можете и не заметить этого глазами, но ваше тело почувствует раньше сознания: у многих резко падает концентрация, появляется ощущение внутреннего дрожания, будто вас чуть «повернули» в сторону.

В эти минуты происходит энергетический надлом, первый толчок. Подсознание начинает поднимать давно отложенное — старые обиды, страхи, переживания. Почему опасно: мысли становятся хаотичными, решения становятся импульсивными, реакции — резкими. Эмоции будто подталкивают вас сделать шаг, о котором через несколько часов вы пожалеете.

Вам нельзя: принимать решения о разрыве отношений; подписывать документы; начинать серьёзные разговоры; реагировать на провокации, особенно от коллег и родственников. Это тот час, когда любое слово может исказиться и из доброй интонации превратиться в укол.

С 14:04 до 15:04 — полное погружение Луны в тень. Эмоциональный пик и точка невозврата

Тень Луны накроет вас днём: вот когда нельзя ничего менять — в этот час. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Это главный «ударный час» дня. В это время Луна оказывается полностью скрытой в тени Земли — и весь эмоциональный фон перестраивается. Сильнее всего вы ощутите: внезапную усталость; раздражение «ниоткуда»; всплески тревожности; желание спорить или, наоборот, закрыться в себе; подозрительность и болезненную чувствительность к словам. Символически это пик кармического коридора — когда старое выходит наружу так резко, что многие чувствуют это почти физически.

И тут же, в 14:39, — полнолуние

3 марта судьба «слушает» каждое ваше действие. Чего лучше не делать вообще в Кровавую Луну. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pixelschoen

Представьте: Луна полностью в тени, но при этом она становится круглой, полнолуние достигает максимума. Это энергетический парадокс, когда тень и свет одновременно требуют внимания. В такие минуты эмоции достигают апогея. Люди чаще срываются, совершают импульсивные поступки, делают выводы, которые оказываются ошибкой уже к вечеру.

Вам нельзя: ругаться, ставить ультиматумы, спорить; делать крупные покупки; вести переговоры или просить повышения; планировать операции, процедуры, начинать приём новых лекарств; выкладывать в Сеть любые эмоциональные посты (потом будете удалять). Это самый «кармический час», который может как освободить от старых уз, так и привязать к новым проблемам.

С 15:04 до 16:00 — тень начинает сходить, но эмоциональный отбой ещё не наступил

Лунное затмение 3 марта: опасные часы, в которые нельзя рисковать судьбой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Savvapanf Photo

Многие думают, что, как только Луна выходит из полной фазы, всё заканчивается. Но на самом деле это время отката — когда организм пытается справиться с перенапряжением.

В эти минуты особенно ощущается: опустошение; спад настроения; ощущение «я больше не понимаю, чего хочу»; желание уйти от всех подальше; спутанность мыслей. Чаще всего люди совершают ошибки именно в период отката — когда верят, что пик прошёл и можно расслабиться.

Вам нельзя: принимать решения о будущем; ставить точки в отношениях; менять планы; резко менять своё мнение, лишь бы поскорее избавиться от дискомфорта. Продержитесь этот час — и напряжение начнёт спадать.

С 16:00 до 16:19 — закрытие коридора и энергетический хлопок

Закрытие коридора затмений: в какие часы 3 марта нельзя принимать важные решения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / pathdoc

К 16:17–16:19 затмение завершается полностью, и вместе с ним закрывается коридор — тот самый период, когда наша жизнь будто «переписывалась». В эти минуты вы можете почувствовать: резкое облегчение; упадок сил; желание спать; ощущение, будто завершается длинный, тяжёлый день, даже если он только начался.

Финальные минуты затмения — самые хрупкие. Энергия меняется, слои подсознания закрываются, и любое действие способно зафиксироваться надолго. Вам нельзя: начинать новое дело; давать обещания; брать кредиты или в долг; заключать сделки; делать ритуалы «на желание». Любое желание, загаданное на закрытии коридора, может исполниться… но совсем не так, как вы мечтали.

Когда Луна выходит из тени, а коридор затмений закрывается, напряжение будто отпускает мышцы, о существовании которых вы и не подозревали. Самые тяжёлые часы остаются позади, эмоции перестают прыгать, мысли собираются в цельную линию. 3 марта — это дверца, которая захлопывается за периодом хаоса, оставляя вам шанс спокойно выдохнуть и вернуться к нормальной жизни. Главное — не торопиться и не требовать от себя невозможного.