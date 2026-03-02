Каждому знаку зодиака — своя порода: Как по гороскопу найти себе идеально подходящую кошку

Вчера был не просто первый день весны, но и официальный День кошек — праздник, когда люди умиляются фотографиям пушистых любимцев и покупают им новые игрушки, а сами виновники события продолжают жить по своим правилам. Зато для нас это отличный повод задать любопытный вопрос: почему с одними кошками возникает мгновенная любовь, а другие ведут себя как вредные соседи по квартире? Рассказываем, какая порода кошек идеально подходит каждому знаку зодиака и почему правильный питомец иногда выбирает хозяина сам.

Выбирайте кошку по темпераменту, а не только по внешности

Какая порода кошек подходит вашему знаку зодиака. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Royko

Если порода кошки не имеет значения, можно ориентироваться не на внешность, а на темперамент. «Условно, кошек можно разделить на три энергетических типа. Активные — исследователи, которые постоянно бегают и играют. Спокойные — настоящие хранители дома, предпочитающие размеренную жизнь. И зеркальные — кошки, которые тонко чувствуют настроение человека и словно отражают его состояние», — объясняет ясновидящая Кажетта. Часто именно такие питомцы оказываются рядом с водными знаками.

Правильная кошка нередко выбирает хозяина сама

Существует и другое наблюдение: правильная кошка нередко выбирает хозяина сама. Она подходит первой, устраивается рядом или начинает следовать за человеком по дому. «В такие моменты астрология может лишь улыбнуться и признать — иногда интуиция работает точнее любого гороскопа», — отмечает Кажетта. Во многих культурах кошкам приписывают способность менять энергетику пространства.

Овнам нужна кошка с таким же активным характером

День кошек: астрологический гид по выбору питомца. Фото © Wikipedia / Oleg Royko

Люди знака зодиака Овен энергичны, любопытны и не любят скуку. Им подходит кошка с таким же активным характером, которая готова участвовать во всех домашних приключениях. Отличный вариант — абиссинская порода. Эти кошки почти не сидят на месте, любят исследовать пространство и легко включаются в игры. Бенгальская кошка тоже станет хорошим партнёром для Овна: её темперамент и дикое обаяние прекрасно совпадают с огненной природой этого знака.

Тельцам подойдёт кошка с мягким характером и любовью к комфорту

Телец по гороскопу ценит комфорт, стабильность и атмосферу уюта. Ему подойдёт кошка с мягким характером, которая любит спокойную жизнь и не стремится перевернуть дом вверх дном. Британская короткошёрстная идеально соответствует этому настроению. Она спокойна, терпелива и не требует постоянного внимания. Хороший вариант — рэгдолл, знаменитый своей расслабленностью и ласковым характером. Такая кошка легко превращается в настоящую часть домашнего ритуала отдыха.

Близнецам нужна кошка, с которой можно «разговаривать»

Ясновидящая рассказала, какая кошка подходит каждому знаку. Фото © Wikipedia / Yannbee

Близнецы — знак зодиака общения, любопытства и перемен. Им нужна кошка, с которой можно играть, взаимодействовать и даже немного «разговаривать». Сиамские кошки известны своей разговорчивостью и эмоциональностью — они активно реагируют на происходящее вокруг. Девон-рекс тоже отлично подойдёт Близнецам по гороскопу: это настоящий исследователь, который любит участвовать в жизни хозяина и постоянно ищет новые развлечения.

Ракам важна эмоциональная связь и чувствительность питомца

Люди со знаком зодиака Рак, как обращает наше внимание ясновидящая Кажетта, ценят эмоциональную связь и атмосферу домашнего тепла. Их кошка должна быть чувствительной и преданной, способной улавливать настроение хозяина. Рэгдолл снова оказывается идеальным кандидатом: он ласков, терпелив и любит проводить время рядом с человеком. Бирманская кошка тоже хорошо подходит Ракам — спокойная, мягкая и удивительно внимательная к тем, кого считает своей семьёй.

Львам нужна кошка-звезда с королевской внешностью

Львы по гороскопу обожают красоту, внимание и немного театральности в жизни. Кошка для этого знака зодиака должна быть не просто питомцем, а настоящей звездой дома. Мейн-кун идеально вписывается в эту роль. Его внушительный размер, благородная внешность и спокойная уверенность делают его почти королевской фигурой. В таком союзе получается интересный баланс — два харизматичных существа, которые прекрасно понимают ценность собственного достоинства.

Девам подходят кошки с аккуратным и понятным характером

Идеальная кошка для вашего знака зодиака: мнение астролога и ясновидящей. Фото © Wikipedia / Lvbnhbq Vfrttd

Носители знака зодиака Дева практичны и наблюдательны. Они обращают внимание на детали, включая здоровье и привычки питомца. Поэтому им подходят кошки с аккуратным и понятным характером. Сфинксы неожиданно оказываются отличным выбором: они очень ориентированы на человека, легко устанавливают контакт и любят порядок. Ещё один вариант — русская голубая кошка, известная своей интеллигентностью и спокойным поведением.

Весам важна эстетика — кошка должна быть украшением дома

Весы чувствительны к эстетике. Для них важно, чтобы кошка была не только приятным компаньоном, но и настоящим украшением дома. Балийская кошка с её изящной внешностью и мягким характером прекрасно соответствует этой роли.

Голубая русская тоже подходит Весам: благородная внешность и спокойный темперамент создают ощущение гармонии, которое так важно этому знаку. Кажетта Ясновидящая

Скорпионы притягиваются к загадочному и необычному

Скорпионы по гороскопу притягиваются к загадочному и необычному. Им редко интересны слишком простые и предсказуемые животные. «Норвежская лесная кошка с её почти мифологической внешностью и независимым характером хорошо отражает энергетику этого знака», — говорит Кажетта. Ещё один вариант — сфинкс. Его пронзительный взгляд и необычная внешность создают ощущение существа, которое понимает больше, чем показывает.

Стрельцам нужна кошка, которая не боится активности и перемен

Как астрология поможет выбрать подходящую породу кошки. Фото © Wikipedia / Lightburst

Люди со знаком зодиака Стрелец любят движение, свободу и новые впечатления. Им нужна кошка, которая не боится активности и легко адаптируется к переменам. Бенгальская порода снова оказывается в списке — её энергичность и игривость отлично подходят этому знаку. Турецкая ангора тоже станет хорошим компаньоном: она любопытна, активна и любит исследовать пространство.

Козерогам комфортно с кошками, которые ведут себя предсказуемо

Рождённые под знаком зодиака Козерог ценят надёжность и спокойствие. Им комфортно рядом с кошками, которые ведут себя предсказуемо и не устраивают хаос. Шотландская вислоухая кошка известна мягким характером и привязанностью к хозяину. Британская короткошёрстная тоже хорошо подходит Козерогу по гороскопу — она спокойна, уравновешена и прекрасно вписывается в размеренную атмосферу дома.

Водолеи любят всё необычное и нестандартное в питомцах

Девон-рекс тоже подойдёт Водолею — это кошка с яркой индивидуальностью, которая любит общение и легко удивляет хозяев неожиданными привычками. Кажетта Ясновидящая

Носители знака зодиака Водолей любят всё необычное и нестандартное. Им часто нравятся редкие или оригинальные породы кошек. Корниш-рекс с его волнистой шерстью и лёгким, подвижным характером отлично отражает энергетику этого знака.

Рыбам нужна мягкая кошка, способная чувствовать настроение хозяина

Совместимость человека и кошки по знакам зодиака. Фото © Wikipedia / RickyRatchet

Люди, рождённые под знаком зодиака Рыбы, чувствительны, мечтательны и тонко реагируют на атмосферу вокруг. Их кошка должна быть мягкой по характеру и способной чувствовать настроение хозяина. «Бирманская кошка идеально соответствует этой роли — она спокойна, ласкова и любит тихое общение», — отмечает ясновидящая. Хорошим вариантом станет и рэгдолл: его расслабленный характер и привязанность к человеку создают ту самую атмосферу уюта, которая так важна Рыбам по гороскопу.

Выбор кошки по знаку зодиака — это не строгая наука, а скорее увлекательная игра, которая помогает лучше понять себя и своего будущего питомца. Но помните главное: самая правильная кошка — та, которая откликается на ваше сердце. «Считается, что они чувствуют напряжённые зоны в доме, любят лежать там, где человеку становится спокойнее, и способны создавать атмосферу уюта. Возможно, это всего лишь красивая легенда. Но одно можно сказать точно: с появлением кошки дом становится теплее и живее», — заключает Кажетта. А ранее Life.ru рассказывал, почему в лунное затмение 3 марта всё, что копилось годами, выйдет наружу, и это станет катализатором судьбы. А ещё — что нельзя делать в конце коридора затмений в Кровавую Луну.