«Жужжалка» вышла в эфир второй раз за день с шифрами «Дегазатор» и «Асфиксия»
Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или Радио Судного дня, выдала два новых сообщения. Передача состоялась в 14:02 и в 14:41 по московскому времени. Операторы зафиксировали голосовое сообщение, содержащее набор слов и цифр. Это уже второй выход станции в эфир за текущие сутки.
«НЖТИ 40837 ДЕГАЗАТОР 6076 8642, НЖТИ 40837 ДЕГАЗАТОР 6076 8642» — гласили два новых послания.
Ранее сегодня на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка», вышла в эфир с загадочным сообщением. В эфире прозвучал код: «НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001».
