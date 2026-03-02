«Жужжалка» вышла в эфир второй раз за день с шифрами «Дегазатор» и «Асфиксия»

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или Радио Судного дня, выдала два новых сообщения. Передача состоялась в 14:02 и в 14:41 по московскому времени. Операторы зафиксировали голосовое сообщение, содержащее набор слов и цифр. Это уже второй выход станции в эфир за текущие сутки.