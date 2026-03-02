Владимир Путин
Регион
2 марта, 12:54

«Жужжалка» вышла в эфир второй раз за день с шифрами «Дегазатор» и «Асфиксия»

Обложка © Life.ru / «Шедеврум»

Загадочная радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или Радио Судного дня, выдала два новых сообщения. Передача состоялась в 14:02 и в 14:41 по московскому времени. Операторы зафиксировали голосовое сообщение, содержащее набор слов и цифр. Это уже второй выход станции в эфир за текущие сутки.

«НЖТИ 40837 ДЕГАЗАТОР 6076 8642, НЖТИ 40837 ДЕГАЗАТОР 6076 8642» — гласили два новых послания.

«Жужжалка» вышла в эфир в третий раз за день со зловещим шифром

Ранее сегодня на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка», вышла в эфир с загадочным сообщением. В эфире прозвучал код: «НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001».

