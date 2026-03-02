Если нарушите эти запреты, весна не наступит! Чего нельзя делать 2 марта, чтобы не попасться Кикиморе?

Народный календарь на 2 марта 2026: Фёдор Тирон и Мариамна. Фото «Шедеврум»

«Если 2 марта проспишь до обеда — весна пройдёт мимо твоего двора!» — так на Руси пугали друг друга, потому что народный календарь показывает наступление дня Фёдора Тирона и Мариамны, известной в народе под именем Кикимора. В этот день наши предки сражались за наступление долгожданной весны. Самое страшное, что вы можете совершить 2 марта, — это обидеть капризную Марену, зимнюю богиню. Давайте разберёмся, как не навлечь на себя беду и отогнать дух зимы.

Воин и хранительница очага: кто такие Феодор Тирон и Мариамна?

День Федора Тирона: 2 марта 2026 года. Какие традиции и приметы на весну? Фото © azbyka, © azbyka

2 марта, или 17 февраля по старому календарю, является днём сразу двух святых — Феодора Тирона и праведной Мариамны. Имя римского воина III века означает «новобранец», но в памяти народа он остался защитником. Считалось что Фёдор помогает находить украденное и обличать воров. Однако его главным подвигом, совершённым после смерти, считается спасение христиан от отравления осквернённой едой.

Святой явился епископу и предупредил, что вся пища на рынке испорчена идоложертвенной кровью. Поэтому память Феодора Тирона всегда выпадает на первую неделю Великого поста — в напоминание о том, что даже в мелочах нужно быть бдительным. А Мариамна известна как сестра апостола Филиппа. Она тоже проповедовала, но на Руси её образ быстро смешался с языческой Маремьяной-Кикиморой. И вот тут начинается самое интересное…

Святая или злодейка: кем была Мариамна?

Кикимора, или день Мариамны Праведной: какие приметы на весну 2 марта 2026 года? Фото © azbyka

На фоне двоеверия на Руси в народном сознании произошла небольшая путаница. Явление, когда дохристианские верования тесно переплетались с христианскими святыми и праздниками, привело к тому, что дни почитания некоторых святых стали ассоциироваться с действиями нечистой силы. Историки называют этот процесс «народное православие». Главная причина такого наслоения — это совпадения в народном календаре, потому что праздник памяти святой Мариамны отмечается Православной церковью 2 марта. А в народном сознании этот день прочно связан с поверьями о Кикиморе.

В разных губерниях России эту дату называли «День Мариамны-Кикиморы» или «Меремьяны-Кикиморы». Наши предки верили, что в этот день Кикимора окончательно просыпается от зимней спячки и начинает свои проказы. Говорили, что она пугает детей, путает пряжу и разбивает горшки. Но больше всего Кикимору боялись за борьбу с весной! Если злодейка разыграется не на шутку, то весна задержится и тепла не будет.

Заговор против зимы: чего нельзя делать, чтобы не отпугнуть весну?

Как встретить весну по народным традициям? Славянские обряды весны на 2 марта 2026 года. Фото © «Шедеврум»

Если вы хотите, чтобы весна наступила по расписанию, запомните эти 5 «нельзя». Большинство из них связаны с Мариамной – Кикиморой, потому что основная опасность исходила от неё. Конфликтная и хитрая богиня могла найти любой повод, лишь бы кого-нибудь опутать!

Не смотрите в окно 2 марта. Считалось, что после захода солнца Кикимора начинает заглядывать в окна, чтобы найти, кого бы запутать. Если она увидит ваше лицо, то может «окликнуть», и тогда вы потеряете покой, начнутся ссоры в семье.

Не оставляйте беспорядок, особенно на кухне. Кикимора — дух дома. Если дом грязный, углы не метены, а посуда не мыта, она воспринимает это как приглашение. Хлам в углах притягивает Кикимору, как магнит. Весна не войдёт в дом, где хозяйничает нечисть.

Не спите до обеда. «Фёдор Тирон не любит лежебок», — говорили на Руси. Считалось, что тот, кто проспит утро 2 марта, прозевает свою удачу. Солнце в этот день нужно встретить лично.

Не ходите в гости вечером и не пускайте чужих. Своих родных навещать можно, а вот с чужими людьми после обеда лучше не контактировать. Легко натолкнуться на колдуна или человека с дурным глазом, который «унесёт» ваше весеннее настроение и благополучие.

Не ругайтесь. Кикимора обожает скандалы, так что постарайтесь не конфликтовать. Если вы начнёте ругаться, она тут же присоединится и будет нашёптывать вам гадости друг про друга, разжигая конфликт.

Обряды на 2 марта 2026 года

Федор Тирон и Кикимора: приметы на весну. Чего нельзя делать 2 марта 2026 года? Фото © «Шедеврум»

Запреты — это только половина дела. Чтобы весна точно пришла, нужно было совершить магические обряды. Список необходимых действий не очень большой, но наши предки были убеждены в важности этих обрядов.

Главный обряд дня «Запекание углей»

В народе этот день называли также «Заручение углям». Существовал древний обычай: утром 2 марта в печи или на костре сжигали особые травы — чаще всего чертополох или крапиву, засушенные с прошлого лета. Угли от этого костра считались чудодейственными. Их хранили и использовали как лекарство от болезней, а также как оберег для дома.

Встреча птиц

Поскольку день стоял на границе зимы и весны, хозяйки пекли печенье в виде птичек — «жаворонков» или «грачей». Их раздавали детям, чтобы те залезали на заборы и громко кричали, зазывая тепло: «Весна-красна, приходи!».

Погодные приметы на 2 марта

Кстати, проверить, обиделась ли весна, можно несколькими способами. Конечно же, ориентироваться нужно на погоду. Если 2 марта идёт снег — весна будет холодной, а яркое солнце в полдень свидетельствует о раннем приходе тепла. Также есть примета о звёздном небе и яркой луне, которые сулят морозное утро 3 марта. А птицы подскажут, ждать ли оттепель: если вороны купаются в снегу — значит, весна не обижена и спешит к нам на всех парах!

Современному человеку, живущему в большом городе, Кикимора кажется забавным персонажем. Но наши предки верили, что 2 марта — ответственный день, который покажет, как пройдёт вся весна. К тому же правила, установленные на эту дату, вполне практичны. Они учат нас быть внимательными к дому и близким!