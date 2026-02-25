Конец света переносится на 2027 год? Что в своих предсказаниях видели Ванга, Жириновский и Пугачёва

Только наступил 2026 год, а следующий уже нарекли «судным»! Следующий, 2027 год, по предсказаниям мыслителей, станет символом перелома. Кто-то обещает распад США, кто-то готовится к концу света, а некоторые не раскрывают своих предсказаний, но уверены, что всё изменится! О чём речь? Life.ru расскажет.

«Не вижу США»: что говорила Ванга о конце сверхдержавы

Предсказания Ванги: что говорила провидица о 2027 годе? Фото © Gemini Nano Banana

Болгарская провидица редко называла точные даты, но в 2023 году были расшифрованы предсказания Ванги, согласно которым 2027 год станет временем глобальной перекройки мировой карты. Провидица предрекала: либо Америка распадётся из-за гражданской войны, либо пострадает от мощных катаклизмов. А вот Россию, по мнению Ванги, ждёт новый союз! Вокруг Москвы объединятся восточные страны, Сербия и Болгария.

Тайна Ватикана: пророчество Малахии

Ватикан поделился пророчеством, когда настанет Судный день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Пока Ванга предрекала геополитические сдвиги, в стенах Ватикана нашли документ, который, по мнению некоторых исследователей, называет 2027 год временем Судного дня! Речь идёт о предсказании, известном как «Пророчество о папах». Авторство документа приписывают святому Малахии, ирландскому архиепископу, жившему в XII веке. Легенда гласит, что во время визита в Рим в 1139 году у него было видение всех будущих понтификов и святой записал их в виде загадочных девизов. Рукопись таинственным образом «всплыла» только в 1595 году, когда её обнаружил и опубликовал бенедиктинский монах Арнольд. Главный интерес представляет последняя, 112-я запись в списке.

«В последние гонения на Святую Римскую Церковь воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди многих скорбей; после того город семихолмный будет разрушен и Судия страшный будет судить людей. Конец». Святой Малахия Книга «Пророчество о папах»

Именно эта фраза заставляет исследователей искать признаки конца света в наши дни… Но как связать текст XII века с конкретным годом? Во-первых, существует ключевая фигура: в пророчестве особое внимание уделяется папе Сиксту V, вступившему на престол в 1585 году. Ему соответствует фраза Axis in medietate signi, что можно перевести как «Ось посреди знака». Исследователи уверены, Сикст V находился ровно посередине пророческого списка. Если отсчитать 442 года от воцарения Сикста V, то мы попадаем в 2027 год.

Эта цифра взята из интерпретации, что продолжительность всего периода правления пап — от начала списка до «Петра Римлянина» — символически делится пополам при Сиксте V. Всплеск интереса к пророчеству в 2026 году был связан с тяжёлой болезнью папы Франциска. Многие верующие сразу провели параллели: если Франциск — предпоследний или последний папа, то либо сам Франциск, либо его преемник, который столкнётся с апокалиптическими событиями уже в 2027 году.

«Давай доживём до 2027-го»: что имела в виду Алла Пугачёва?

Интервью Пугачёвой: что предсказала певица на 2027 год? Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В сентябре 2025 года — в последнем крупном интервью — Алла Борисовна обмолвилась о своём даре ясновидения. Она рассказала, что её бабушка умела колдовать, и намекнула, что сама видит будущее. Певица отказалась раскрывать детали, но убедительно попросила запомнить её слова и ждать 2027 года. Но, как и в предыдущих случаях, пророчество глобальное и серьёзное! Фанатам остаётся только гадать, что же имела в виду певица и чего ожидать от 2027-го.

Жириновский: победа за русскими

Предсказания Жириновского на 2027 год. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Владимир Жириновский, умерший в 2022 году, оставил множество прогнозов. Но в 2021 году в эфире он прямо назвал 2027 год временем больших конфликтов с Европой. Также политик отметил, что Россия в конце концов станет супердержавой, отечественный язык вытеснит английский, все расчёты будут в рублях, а граждане будут жить в комфорте и достатке.

На самом деле вокруг 2027 года много прогнозов — как вполне приемлемых, так и крайне забавных! Например, некоторые астрологи уверены, что до 2027 года появится новая цивилизация! Если всё-таки рассуждать о более приземлённых высказываниях, то можно найти удивительные совпадения. Пугачёва и Жириновский, документы из Ватикана, Ванга — все они указывают на один и тот же год как на время завершения старого мира. Но документальных подтверждений у пророчества Малахии нет, слова певицы нельзя трактовать как точный прогноз, да и всем остальным предсказаниям нет повреждений. Остаётся только наблюдать за тем, как стремительно меняется мир, и ждать очередных предсказаний. А о том, почему астрологи боятся этих пяти дней в марте, — читайте в материалах Life.ru!