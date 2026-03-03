Не делайте этого в марте 2026: экстрасенс назвала дни, когда жизнь выйдет из-под контроля

Март 2026 года стартует так, будто Вселенная решила слегка потрясти нашу зону комфорта. На один месяц сходятся сразу несколько сильных астрологических факторов, создавая нервный фон, при котором легко сорваться на импульсивный шаг, — и очень непросто потом откатить его обратно. Это период, когда эмоции поднимаются быстрее логики, события разворачиваются стремительнее, чем хотелось бы, а любая мелочь может превратиться в повод всё пересмотреть. Именно об этих рисках и ключевых датах рассказала эзотерик и экстрасенс Аделина Панина.

3 марта: полнолуние + полное лунное затмение

Самый энергетически опасный день марта 2026: затмение и полнолуние 3 марта. Фото © Nano Banana AI

Одним из самых напряжённых моментов месяца станет 3 марта — день, когда полнолуние накладывается на полное лунное затмение в Деве. Такие астрологические «совпадения» традиционно рассматриваются как мощные энергетические узлы: чувствительность обостряется, люди чаще действуют под давлением эмоций, а ситуация вокруг будто ускоряется.

По словам экстрасенса Паниной, дни вокруг затмения, примерно с 1 по 5 марта, лучше не использовать для окончательных решений. Эмоциональный фон в это время нестабилен: можно вспылить, обидеться, резко изменить планы или принять решение, которое потом окажется преждевременным. Особенно уязвимы сферы отношений, финансов и карьеры. Если избежать реакции невозможно, стоит выбрать промежуточный шаг, а не ставить жирную точку. Когда энергетика затмения спадёт, многое станет заметно иначе.

До 20 марта: ретроградный Меркурий в Рыбах

Чем опасно 20 марта: ретроградный Меркурий в Рыбах. Фото © Nano Banana AI

Первую половину месяца дополнительно «раскачивает» ретроградный Меркурий. И дело не только в самом явлении, а в том, что планета движется назад по знаку зодиака Рыбы — зоне эмоций, фантазий, внутренних ощущений. В эти недели хочется довериться интуиции больше, чем фактам. Иногда это ведёт к прозрениям, но куда чаще — к тому, что важные детали ускользают из внимания.

Эксперт напоминает, что до 20 марта стоит осторожнее обращаться с документами, деньгами и крупными решениями. Переговоры могут буксовать, условия — меняться, а скрытая информация — всплывать позже. Ретроградные периоды часто возвращают нас к старым делам и незавершённым историям, и именно это может оказаться главным сюжетом первой половины марта.

19 марта: новолуние

Когда в марте 2026 будет новолуние и чем опасен этот день? Фото © Nano Banana AI

Новый лунный цикл стартует 19 марта. В астрологии это момент обновления, но он больше подходит для внутренней «настройки», чем для действий. День новолуния — пауза между этапами, когда направление только формируется. Активные решения, принятые в этот момент, нередко оказываются поспешными или требуют доработки. Зато время идеально подходит для планирования — особенно с учётом того, что вторая половина месяца обещает быть динамичнее первой.