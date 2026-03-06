Мария Аронова появилась на премьере фильма вместе с детьми и внучкой
Мария Аронова. Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Актриса Мария Аронова посетила премьеру фильма «Новая тёща», где сыграла одну из главных ролей. На мероприятие она пришла вместе с семьёй. На красной дорожке артистку сопровождали её супруг Евгений Фомин, 34-летний сын Владислав Гандрабура, 21-летняя дочь Серафима и внучка Тоня.
Внучка Ароновой Антонина, Владислав Гандрабура, дочь Ароновой Серафима, Мария Аронова, Евгений Фомин, Сергей Бурунов. Фото © Фото опубликовал Кино Mail
Семья сделала несколько совместных фотографий. К одному из кадров присоединился актёр Сергей Бурунов, который в комедии сыграл мужа героини Ароновой. Старший сын актрисы родился в её первом браке с актёром Владиславом Гандрабурой. Он пошёл по стопам родителей и тоже выбрал актёрскую профессию.
