Мария Аронова появилась на премьере фильма вместе с детьми и внучкой

Актриса Мария Аронова посетила премьеру фильма «Новая тёща», где сыграла одну из главных ролей. На мероприятие она пришла вместе с семьёй. На красной дорожке артистку сопровождали её супруг Евгений Фомин, 34-летний сын Владислав Гандрабура, 21-летняя дочь Серафима и внучка Тоня.

Внучка Ароновой Антонина, Владислав Гандрабура, дочь Ароновой Серафима, Мария Аронова, Евгений Фомин, Сергей Бурунов. Фото © Фото опубликовал Кино Mail

Семья сделала несколько совместных фотографий. К одному из кадров присоединился актёр Сергей Бурунов, который в комедии сыграл мужа героини Ароновой. Старший сын актрисы родился в её первом браке с актёром Владиславом Гандрабурой. Он пошёл по стопам родителей и тоже выбрал актёрскую профессию.

Недавно Елена Яковлева впервые подробно рассказала о своих отношениях с Дмитрием Нагиевым на съёмках культового сериала «Каменская». В конце 90-х упорно ходили слухи, что звёзды не ладят друг с другом. Однако эта легенда оказалась выдумкой.