Что можно и нельзя делать 7 марта в Родительскую субботу: 6 строгих церковных запретов

Великий пост в 2026 году начался 23 февраля и продлится до 11 апреля, а уже через две недели после его начала верующих ждёт особый день — Родительская суббота второй седмицы. Это не просто ещё одна дата в церковном календаре, а день, когда живые могут помочь душам усопших своей молитвой и памятью. Почему именно в пост мы особенно вспоминаем тех, кого больше нет рядом, как провести этот день правильно и каких ошибок стоит избегать?

От языческих корней до христианской традиции

Название «Родительская суббота» может ввести в заблуждение: речь не только о родителях в привычном понимании. В древности словом «родители» называли всех предков — весь род, всех, кто жил до нас. Именно поэтому в этот день православные молятся не только за своих близких, но и за всех усопших христиан. Даже за тех, о ком некому помолиться. Традиция уходит корнями в глубокую древность: ещё до принятия христианства наши предки чтили память умерших в определённые дни года. Церковь не стала запрещать эту практику, а переосмыслила её, наполнив христианским содержанием. Так языческие тризны превратились в православные панихиды, а жертвы духам — в милостыню нуждающимся.

Почему поминают именно в Великий пост

Может показаться странным: зачем вспоминать умерших именно тогда, когда верующие сосредоточены на собственном покаянии? Логика здесь связана с особенностями богослужения. Во время Великого поста в будние дни не совершается полная Божественная литургия, а значит, не проводится и обычное поминовение усопших. Чтобы не оставить умерших без молитвенной поддержки на семь недель, Церковь установила специальные дни — Родительские субботы второй, третьей и четвёртой седмиц поста. В эти дни заупокойные службы совершаются в полном объёме: вечером пятницы — торжественный парастас, а утром субботы — заупокойная литургия.

Родительские субботы в Великий пост: Главное — не кладбище, а храм

Многие уверены, что Родительская суббота — это обязательная поездка на кладбище с едой и свечами. На самом деле центр этого дня совсем в другом месте. Первое и главное — прийти в храм. Не на кладбище, не к могиле, а именно в церковь на богослужение. Накануне вечером стоит посетить парастас — торжественную заупокойную службу. В субботу утром — Божественную литургию, на которой совершается самая сильная форма поминовения. После литургии служится общая панихида. Именно церковная молитва составляет суть Родительской субботы. Православная традиция учит, что молитва Церкви имеет особую силу — она может облегчить участь души в загробном мире.

Что приносят в храм

По древней традиции верующие приносят в храм продукты, которые передаются служителям церкви и идут на нужды храма или раздаются нуждающимся. Но есть важное условие: поскольку 7 марта приходится на Великий пост, продукты должны быть строго постными. Никакого мяса, молока, яиц, сливочного масла. Можно принести хлеб, крупы, макароны, растительное масло, консервы, фрукты, сухофрукты. Эти продукты оставляют на специальном столе возле распятия, где верующие ставят свечи за упокой. Такое пожертвование считается милостыней в память об усопших.

Как подать записку за упокой на Родительскую субботу

Записки подаются накануне вечером или утром в день службы. В них указываются только имена крещёных православных христиан. Имена пишутся в родительном падеже, полностью, без сокращений. Можно подать записку на литургию — это самое сильное поминовение. Можно подать на панихиду или заказать сорокоуст — сорокадневное поминовение. Записка пишется разборчиво, желательно печатными буквами. Количество имён не ограничено, но лучше не перегружать одну записку.

Посещение кладбища — по желанию

Поездка на кладбище 7 марта в Родительскую субботу желательна, но не обязательна и точно не заменяет церковную службу. Если есть возможность — съездите на могилу после литургии. Приведите в порядок место захоронения: уберите сгнившую под снегом листву, подметите дорожку, протрите памятник. Зажгите свечу или лампаду, но помните о пожарной безопасности. Прочитайте краткую молитву, постойте в тишине, вспомните усопшего добрым словом. Этого достаточно. Церковь не рекомендует превращать кладбище в место застолий — оставлять еду на могиле является языческим пережитком.

Чего категорически нельзя делать в Родительскую субботу 7 марта

Родительская суббота — день светлой памяти, а не повод для нарушения церковных правил. Многие по незнанию совершают действия, которые противоречат православной традиции. Церковь чётко определяет, что недопустимо в этот особый день: Употреблять алкоголь на кладбище или дома за поминальным столом.

Лить спиртное на могилу — это суеверие, не имеющее отношения к православию.

Оставлять еду на могилах — её место в руках нуждающихся.

Ссориться, ругаться, вспоминать усопших плохими словами.

Отказывать в помощи, если кто-то просит помолиться за его близкого.

Заниматься тяжёлым трудом вместо молитвы.

Что можно и нужно делать 7 марта в Родительскую субботу

В Родительскую субботу существуют благочестивые традиции, которые помогают правильно почтить память усопших. Эти действия одобрены Церковью и составляют основу православного поминовения: Посетить храм на вечерней службе в пятницу и на литургии в субботу.

Подать записки за упокой с именами крещёных православных христиан.

Поставить свечи за упокой на специальном подсвечнике.

Принести в храм постные продукты для нуждающихся.

Подать милостыню в память об усопших.

Посетить кладбище после службы и привести могилы в порядок.

Устроить скромную постную трапезу дома.

Постный поминальный стол

Дома после церковной службы принято устраивать скромную поминальную трапезу. Поскольку 7 марта попадает на Великий пост, стол должен быть строго постным. Главное блюдо — кутья, которую обязательно освящают в храме. Вот традиционные постные блюда для поминовения: Кутья — варёная пшеница или рис с мёдом, изюмом и орехами

Блины постные — на воде, без яиц и молока

Кисель — из овсяной муки или ягод

Пироги — с капустой, грибами, картофелем

Винегрет и салаты — без майонеза

Каши на воде — гречневая, рисовая, пшённая

Компот из сухофруктов — традиционный напиток

Приметы, в которые не верят православные

Родительской субботе приписали множество примет: нельзя поднимать вещь на кладбище, снятся вещие сны, нельзя планировать свадьбы. Православная Церковь относится ко всем этим приметам скептически — это языческие пережитки. Верующий христианин не должен жить по суевериям — он живёт по заповедям Божиим. Единственное разумное зерно: Родительская суббота не день для шумных торжеств, её лучше посвятить тихой памяти об ушедших.

Седьмого марта 2026 года найдите время для тех, кто ушёл раньше нас. Сходите в храм, помолитесь, поставьте свечу, подайте записку. Если получится — навестите могилу. Соберите семью за постным столом, вспомните добрым словом. Светлая память всем почившим православным христианам. А ранее Life.ru рассказывал, что подарить на 8 Марта, чтобы не получить холодное «спасибо».



Авторы Сергей Трофимов