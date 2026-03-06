В эфире радиостанции Судного дня прозвучал шифр «Плескание»

В пятницу днём в эфире засекреченной радиостанции УВБ-76 прозвучало новое слово — «Плескание». Сигнал был зафиксирован в 15:12 по московскому времени.

Это уже далеко не первый случай, когда станция передаёт необычные сообщения. Только накануне, в четверг, слушатели расшифровали целый ряд странных слов: «Серосбег», «Овалосток», «Шлакобобр» и «Неказистый».

Подобная активность всегда привлекает внимание радиолюбителей и исследователей аномалий. Передачи ведутся волнами: иногда «Жужжалка» молчит, а иногда выдаёт в эфир несколько кодов за короткий промежуток.

УВБ-76 — действующая военная радиостанция, созданная ещё в 1970-х годах. В обычном режиме её эфир заполняет монотонный жужжащий звук, за что она и получила прозвище «Жужжалка». Второе название — Радиостанция Судного дня — ей дали журналисты и мистификаторы из-за множества легенд, связывающих её активность с глобальными событиями.