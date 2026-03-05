Владимир Путин
5 марта, 13:16

Радио Судного дня ожило после трёхдневного молчания и передало два странных сообщения

Обложка © Шедеврум/Life.ru

Таинственная радиостанция УВБ-76, известная как «жужжалка» или Радио Судного дня, вновь подала признаки жизни после трёхдневного молчания. В четверг, 5 марта, она передала в эфир сразу два странных сообщения.

Станция ожила в 12:33 по московскому времени, и в первом сообщении прозвучало слово «Серосбег». Спустя примерно полтора часа, в 14:13, в эфире появилось второе слово — «Овалосток». Ранее ни одно из этих слов в передачах станции не фиксировалось.

УВБ-76 работает на частоте 4625 кГц уже много лет. Обычно в эфире слышен только монотонный тон, и лишь иногда он прерывается короткими голосовыми шифровками. Тайна, окружающая станцию, и слухи о её причастности к ядерным системам сделали её культовым объектом для наблюдателей по всему миру. Исследователи предполагают, что УВБ-76 может быть элементом комплекса автоматического управления ответным ядерным ударом «Периметр», который на Западе известен как Dead Hand. По их мнению, транслируемые коды в особых ситуациях могут использоваться для передачи важных предупреждений.

Ранее в эфире УВБ-76 прозвучало новое сообщение на фоне резкого обострения конфликта между Израилем и Ираном. В перехваченном сигнале прозвучал код: «НЖТИ 19642 ДОЛГОГРИВЫЙ 3660 7001». Исследователи обратили внимание на появление в шифровке слова «долгогривый», которое ранее не появлялось.

