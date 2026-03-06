Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 14:30

Тест: Эти 9 фактов о Валентине Терешковой знают только самые смелые звёздные рейнджеры!

6 марта отмечает свой день рождения первая женщина-космонавт Валентина Терешкова! Давайте вспомним её подвиг и обратимся к биографии великой советской женщины. Сможете правильно ответить на 9 вопросов об интересных фактах про Терешкову?

Обложка © Коллаж © Life.ru © РИА Новости © Chat GPT

Обложка © Коллаж © Life.ru © РИА Новости © Chat GPT

6 марта отмечает день рождения женщина, навсегда вписавшая своё имя в историю космонавтики, — Валентина Терешкова. 63 года назад её позывной Чайка звучал из каждого радиоприёмника: первая женщина совершила одиночный полёт на орбиту, провела там почти трое суток и доказала, что космос покоряется не только мужчинам. Этот тест — для тех, кто гордится историей страны и готов проверить, насколько хорошо знает детали подвига первой женщины в космосе. Вперёд, к звёздам!

Вы 100% не знаете, как эти пословицы и поговорки звучат правильно: попробуйте догадаться об их продолжении! Если любите советское кино, узнайте 8 фильмов по кадру с очкариками. Устали? Самое время отправиться в путешествие, а мы поможем выбрать направление!

Тест: Не узнать 8 фильмов с Юрием Богатырёвым — стыд для каждого советского человека!
Тест: Не узнать 8 фильмов с Юрием Богатырёвым — стыд для каждого советского человека!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Валентина Терешкова
  • ссср
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar