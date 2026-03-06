Тест: Эти 9 фактов о Валентине Терешковой знают только самые смелые звёздные рейнджеры!

6 марта отмечает день рождения женщина, навсегда вписавшая своё имя в историю космонавтики, — Валентина Терешкова. 63 года назад её позывной Чайка звучал из каждого радиоприёмника: первая женщина совершила одиночный полёт на орбиту, провела там почти трое суток и доказала, что космос покоряется не только мужчинам. Этот тест — для тех, кто гордится историей страны и готов проверить, насколько хорошо знает детали подвига первой женщины в космосе. Вперёд, к звёздам!