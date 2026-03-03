Тест: Устали? Ответьте на 7 вопросов и узнайте, куда вам срочно стоит поехать отдыхать!

Чувствуете, что городская суета высасывает все силы, а мысли то и дело улетают куда-то далеко? Это организм кричит о помощи: ему срочно нужна перезагрузка! 3 марта, во Всемирный день дикой природы, лучший способ отметить праздник — задуматься о путешествии в объятия первозданной красоты. Не важно, мечтаете ли вы о суровых скалах, зеркальной глади озера, пении китов или ласковом прибое, у природы есть идеальное лекарство от всех проблем. Ответьте на 7 простых вопросов, чтобы понять, какой уголок дикой природы России ждёт вас прямо сейчас и подарит силы для новых свершений!