Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 13:00

Тест: Печорин, Чичиков, Ленский или Обломов — кто ваш двойник из русской классики?

Острый ум, созерцательность, деловая хватка или романтический идеализм — кто из них ближе вашему внутреннему миру? Ответьте на 8 вопросов и узнайте, черты какого героя русской классики преобладают в вашем характере!

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Герои русской классической литературы давно перестали быть просто персонажами книг, они превратились в универсальные психологические портреты, которые можно обнаружить в любую эпоху. Лермонтовский Печорин с его вечной рефлексией и жаждой острых ощущений, гончаровский Обломов, предпочитающий суете душевный покой, гоголевский Чичиков — человек-хамелеон с неуёмной деловой хваткой — и пушкинский Ленский, пылкий романтик, верящий в высокие идеалы. Кто из них ближе? Чей способ взаимодействовать с миром, любить, дружить и мечтать отражает именно ваш внутренний строй?

Недавно мы праздновали день рождения замечательного актёра Юрия Богатырёва, угадайте же 8 фильмов с его участием по кадру и докажите, что разбираетесь в советской классике! «Да, я чужого не возьму, но и своего не отдам!» — это цитата Горбачёва или сериал про ментов? Отличите высказывания советского лидера от блатных цитаток! Давайте продолжим тему с кино и узнаем фильмы с Татьяной Васильевой по кадру.

Тест: Докажите, что не зря учились в школе, ответив правильно на все 8 вопросов на время!
Тест: Докажите, что не зря учились в школе, ответив правильно на все 8 вопросов на время!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar