Тест: Печорин, Чичиков, Ленский или Обломов — кто ваш двойник из русской классики?

Герои русской классической литературы давно перестали быть просто персонажами книг, они превратились в универсальные психологические портреты, которые можно обнаружить в любую эпоху. Лермонтовский Печорин с его вечной рефлексией и жаждой острых ощущений, гончаровский Обломов, предпочитающий суете душевный покой, гоголевский Чичиков — человек-хамелеон с неуёмной деловой хваткой — и пушкинский Ленский, пылкий романтик, верящий в высокие идеалы. Кто из них ближе? Чей способ взаимодействовать с миром, любить, дружить и мечтать отражает именно ваш внутренний строй?